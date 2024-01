Si hace 20 días fue la gata Wakanda la que desapareció sin previo aviso en el casco urbano de Lalín para ser encontrada el domingo, ese mismo día le tocaba el turno a una perra de pocos meses de nombre Castaña, que encendía las alarmas en la parroquia de Goiás. Su dueña, Isabel Crespo Feáns, no dudó en hacer buen uso de sus redes sociales para solicitar la ayuda en la búsqueda de una de sus mascotas preferidas. Finalmente, la cachorra extraviada era encontrada ayer por una vecina en perfecto estado después de darles un buen susto a sus preocupados dueños.

Isabel Crespo explica que “la perra se perdió el domingo por la tarde. Yo no estaba en mi casa, donde tengo también dos gatos, con los que Castaña suele estar o, si no, en la cocina. Después llegó mi madre, me preguntó dónde estaba y como no aparecía nos fuimos a buscarla. Calculamos que se marchó por la tarde”. La dueña de esta perra también destaca que “ella no suele marcharse de casa. Es una perra muy pequeña y juguetona. En mi casa hay una pista, que la sube alguna vez pero es muy raro que se vaya muy lejos”. Se trata de la hija de la perra de unos vecinos a los que también tuvo en vilo mientras no daban con su paradero.

Afortunadamente, poco después de las 13.00 horas de ayer, Castaña era rescatada sana y salva por una vecina de la parroquia, que rápidamente se puso en contacto con Isabel Crespo para avisarle. “La encontró una vecina en torno a un kilómetro de nuestra casa. La vecina vio las fotos en las redes sociales y me dijo que pasara la noche en su casa después de aparecerles por la tarde. Debió estar con el perro que otro vecino tiene en su casa y, después, acabó en la casa de esta mujer, que fue la que me avisó”, aclara, aliviada. Nerviosa pero contenta se mostraba ayer tarde la pequeña Castaña después de volver a estar en brazos de su feliz dueña.