A Unidade de Enfermidade Inflamatoria Intestinal do Servizo de Aparato Dixestivo do Clínico de Santiago, en funcionamento dende 2006, vén de recibir a recertificación con excelencia como Unidade de Atención Integral a Pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal, o que o sitúa como hospital de referencia e recoñece a calidade asistencial e investigadora dunha unidade con profesionais de Aparato Dixestivo,de Cirurxía, Pediatría, Reumatoloxía, Radioloxía e Farmacia Hospitalaria.

O recoñecemento xorde do Programa de Certificación das Unidades de Atención Integral a pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal, auditado por Bureau Veritas e desenvolvido polo Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, e está considerado como a maior distinción para estas unidades, situándoas como referentes a nivel nacional e internacional.

Na auditoría, verificouse o grado de cumprimento dos indicadores de estrutura, procesos e resultados da unidade, con respecto á norma de referencia: “Normalización dos indicadores de calidade para Unidades de Atención Integral a pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal”, e comprobouse que a unidade cumpre co 96% dos requisitos, estando dentro do rango de certificación excelente, a maior puntuación outorgada.

Dirixida polo doutor Manuel Barreiro, na unidade préstase atención a 2.900 pacientes con Enfermidade de Crohn e Colite Ulcerosa. A certificación recoñece o labor dos profesionais do Clínico de Santiago, favorecendo a continuidade dunha asistencia de calidade e a aposta pola investigación e innovación na área. Segundo o doutor Barreiro “non só avalía a asistencia senón a docencia e investigación, sendo as principais liñas os novos fármacos e busca de novas dianas, aspectos epidemiolóxicos e alteracións na microbiota con máis de 230 publicacións, moitas froito de colaboracións internacionais, destacando a mesma nos últimos consensos europeos. Esto fai que o noso centro sexa moi atractivo para desenvolver estudos e ensaios clínicos”.

Para a xerente da Área Sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, “é o resultado do traballo do noso equipo de profesionais, que demostran cada día o compromiso excepcional coa atención dos nosos pacientes”. “A reacreditación como excelente é un recoñecemento á calidade dos servicios no tratamento de enfermidades inflamatorias intestinais. O enfoque multidisciplinario, que combina a experiencia médica, a investigación e a atención personalizada, nos permite brindar una atención integral e de excelencia”, indica Enrique Domínguez, xefe do servizo de Dixestivo compostelán.