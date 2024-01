A Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago asegura que na Área Sanitaria de Santiago e Barbanza un total de 17.095 persoas estaban a espera de someterse a unha proba diagnóstica a 30 de xuño de 2023, data á que se refiren os últimos datos publicados polo Sergas. Unha cifra na que asegura a entidade que non se teñen en conta os miles de pacientes que agardan a realizar a segunda e sucesiva proba de control e avaliación que non son obxecto de publicación.

A asociación subliña que leva denunciando durante todos estes anos reiteradamente as carencias estruturais da plantilla no Servizo de Radioloxía. Unha situación á que se suma o feito de que “recentemente pacientes que están a espera dunha proba puxeron no noso coñecemento que neste momento seis radiólogos están en situación de baixa temporal sen que se contratara persoal de substitución” para cubrir esas baixas. Considera esta agrupación que “persiste a contumaz conduta dos directivos desta área sanitaria de cargar sobre as costas dos pacientes as demoras producidas na realización de probas diagnósticas como consecuencia da insuficiente dotación de medios humanos”.

A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS adxunta un cadro no que, aínda sendo parciais os datos, “mostran unha situación de grave deteriorización nos tempos de espera comparando o primeiro semestre do ano 2023 cos datos do ano 2022 e cos inmediatamente anteriores ao 2020, cando se declara a alarma sanitaria”. Neste sentido, recalca que o que se observa dos devanditos datos é o feito de que en termos absolutos as persoas en espera para unha proba diagnóstica aumentan, respecto ao exercicio do 2022, nun total de 2.052 personas nesa lista, concentrándose no tramo de espera de entre tres e seis meses. Comparando esas cifras coas do ano 2019, o último antes da pandemia do coronavirus, o aumento absoluto de pacientes pendentes dunha proba diagnóstica sitúase en 8.375, o que representa un 96 por cento de incremento.

Para a asociación resulta evidente que “este aumento tan relevante non pode responder á existencia de pacientes en espera de acordo co tempo pautado, senón a demoras que exceden da pauta médica”, e incide en que trátase dunhas cifras que mostran só unha parte da degradación do sistema porque, segundo engade, “on mostran o sufrimento e o dano causado pola demora na atención, nin a relación existente entre a gravidade da doenza e a demora na realización da proba.

Vacantes sen cubrir

Entende este colectivo que as dificuldades que podan existir para substituir a persoal sanitario especializado que neste momento está de baixa, non pode servir de excusa para que toda deficiencia de medios humanos se resolva aumentando os tempos de espera dos pacientes e incrementando a presión laboral sobre o resto dos profesionais que continúan co seu labor. Insiste en que “non é aceptable que, con esta evolución tan negativa das listas de espera, queden sen cubrir postos temporalmente vacantes da plantilla”, algo que considera “impacta sobre as demoras nas probas e que nas doenzas tempo-dependentes poden causar danos irreparables”.

A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS conclúe o seu comunicado reiterando a súa esixencia de que tanto por parte da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, como por parte do Sergas, “se dimensionen adecuadamente as plantillas para reducir as listas de espera e os tempos de demora para as probas diagnósticas” que teñen que afrontar os doentes.