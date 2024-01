El veterano atleta lalinense Antonio Riera sigue al pie del cañón después de haber conseguido prácticamente todo en su dilatada trayectoria sobre la pista. La última hazaña deportiva de Riera tuvo lugar este fin de semana pasado en las instalaciones de Expourense con motivo del Campeonato Gallego de Pista Cubierta. Riera consiguió dos entorchados regionales venciendo en las pruebas de 400 metros lisos y, también, en el 1.500. En el primer caso, el deportista de categoría M72 paró el crono en 1.33, mientras que en el 1.500 su tiempo final fue de 6.55. De esta forma, Antonio Riera sigue haciendo buenos sus deseos de hace unos años cuando manifestaba que “mientras Dios me conserve la salud no encuentro razón alguna para no seguir igual que hasta ahora. Entreno tres días a la semana y procuro participar en una competición al mes, que creo que para mi edad es lo mejor en las distancias que suelo correr. Yo me sigo viendo bien, así que hasta el cuerpo aguante estaremos compitiendo”.