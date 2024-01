Unha nova alvariza en Carracedo

A aldea de Carracedo estivo, tradicionalmente, vinculada, tanto á parroquia de Soutolongo como á de San Pelaxio ou San Paio de Ludeiro, pero a documentación conservada no mosterio de Beade (O Ribeiro, Ourense), da orde de San Xoán de Xerusalém, deixa ver, claramente, que foi esta orde, a través da Encomenda de Beade, quen controlou, desde os seus inicios esta aldea.

En Carracedo estaba aforada, pola Encomenda de Beade, desde o ano 1506 o lugar de A Torre (na parte alta da actual aldea), que aportaba unha contribución foral de sete tegas de centeo e un par de boas galiñas de campo. Esta renda aparece recollida en varias mencións documentais, indistintamente, co nome de Casal de A Torre ou Lugar de A Torre (1531, 1533, 1701 e 1747), pero neste último ano (1747) a contribución a pagar á Encomenda de Beade consistía en 38 ferrados de centeo, dous capóns cebados e catro galiñas. Pois ben, o que nunca se menciona e a obriga de entregar mel e cera, a referida orde que, a pesares do elevado consumo de cera na igrexa de Soutolongo, onde estaba exposto, permanentemente, o Santísimo, polo que se deduce que durante ese período de tempo non houbo unha producción significativa nin de mel nin de cera en Carracedo, porque, de habela sería obxecto de tributación á referida Orde Militar.

Descoñecemos o momento preciso no que se construiu a sorprendente alvariza de Carracedo, localizada na marxe esquerda do río Lebozán, á altura do muiño do Pontigo 1 ou “muiño da Carballeira”, a unha altura de 475-480 metros, orientada cara a solaina e protexida do Norte pola pequena divisoria ou interfluvio do rego de Carracedo-río Lebozán. Esta alvariza pertenceu á casa dos Novoa, antigamente denominada A Torre, segundo consta na documentación sinalada atrás. Esa construcción foi ampliada, posteriormente, con outros dous corpos, pasando a ser unha casa-torre. A última ampliación, localizada ao Leste, realizouse, aproximadamente, no ano 1805.

Debemos ter en conta que no Catastro de Ensenada (1751), non se menciona a existencia de colmeas nesta localidade, polo que a construcción da alvariza debeu realizarse poucos anos despois da ampliación do caserío, case seguro, nas primeiras décadas do século XIX.

O mel tivo un aprezo moi considerable no pasado, pero cando se popularizou o seu consumo foi durante os séculos XVIII-XIX, pasando de ser un producto controlado polos mosteiros, a ser un edulcorante natural producido e consumido en moitas casas das nosas aldeas.

Esta pequena alvariza segue o modelo das grandes alvarizas da Serra do Candán e da zona do Pozo Negro (val do Asneiro), lugar do que tan só dista uns 5 Km, en liña recta. A alvariza de Carracedo, de forma semicircular, está perfectamente adaptada ás condicións físicas do terreo: a parte superior, dirección Norte, e as laterais, lados Leste e Oeste, están protexidos por un muro curvado (semicircular), que chega a acadar unha altura de 1,6 metros, mentres na parte inferior, orientada ao Sur, queda delimitada por un socalco (bancal) rectilíneo. Esta forma semicircular na dirección da pendente e orientada cara o Sur, afecta, non só o seu aspecto, senon tamén ás condicións micro-ambientais que hai dentro da mesma, como é captación máxima da radiación solar (calor para as colmeas) e a facilidade das abellas para acceder a un curso de auga moi cercano, o río Lebozán. A todo isto debe engadirse o seu excelente saneamento e boa ventilación.

No interior da alvariza, que no pasado quedaba dentro dunha agra localiza por abaixo da aldea de Carracedo e que chegaba ata o río Lebozán, prantáronse varios buxos, arbustos perennifolios, para crear un microclima favorable aos apiarios: sombra para o verán (refrixeración), “efecto invernadeiro” para época de friaxe (xeadas) e flores para as abellas (floración dos buxos).Quedan varias cuestións por investigar respecto do seu funcionamento, da forma na que se mantiña en producción, quen foron os que realizaron os traballos de conservación (suponse que os servos, colonos ou caseiros da Casa dos Novoa), cales foron os anos de maior producción de mel, etc.... cuestións que, por outra parte, poden resultar insondables.