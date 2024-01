Los miembros de la peña del restaurante Sanmartín 2 de Lalín celebraron una cena en la casa de Luis do Iván. El grupo está formado por 25 personas, pero en esta ocasión no pudieron acudir todas, si bien la velada se desarrolló con un gran ambiente donde no faltaron las bromas y las risas. La organización destacó la agradable jornada que pasaron los comensales de la peña de este establecimiento.