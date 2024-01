O segredo xa está desvelado. O misterioso trebello que dende fai días apareceu na entrada de Silleda por fin colleu forma. Ao final resulta que non era nin “un viaducto de viño nin unha invasión alieníxena”, segundo os seus creadores. Despois de que uns operarios puxeran uns depósitos brancos á entrada de Silleda, no prado enfronte á rúa Pintor Colmeiro, o venres a noitiña soubose que se trataba dun reclamo luminoso adicado ao Domingo de Baldréus, para o que faltan so un par de semaniñas.