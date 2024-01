Onte tivo lugar nas instalacións do Museo Etnográfico Casa do Patrón a presentación provisional de resultados da escavación da Mámoa do Coto do Santo da Pedra, coa participación de María del Carmen Martínez Insua, directora xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, María del Carmen Canda Larroy, concelleira de Servizos Sociais e Igualdade de Lalín e outros concelleiros da capital dezá. O acto estivo dirixido por Vanesa Trevín Pita, arqueóloga directora da escavación da Mámoa do Coto do Santo da Pedra, Santiago Vázquez Collazo, prestixioso arqueólogo e Víctor Manuel García Piñeiro, tamén arqueólogo. No evento participaron ademais varios especialistas na materia e máis dun cento de veciños da parroquia de Doade e amigos do Museo Casa do Patrón.

A cita correspondeu ao balance da novena campaña arqueolóxica promovida polo Museo Etnográfico Casa do Patrón, e que consistiu na escavación de varias sondaxes valorativas na mámoa de Doade, a máis emblemática da zona, segundo os seus promotores, e que incluso ten asociada a lenda do Santiño da Pedra, complementados por unha gran difusión dos mesmos a través das redes sociais, páxinas web, medios de comunicación escrita, radios locais, canle autonómico e paneis informativos. O arqueólogo Santiago Vázquez foi o primeiro e tomar a palabrar para facer unha contextualización sobre o megalitismo e os diferentes tipos de túmulos existentes en Galicia para de seguido ceder o protagonismo a máxima responsable do xacemento lalinense no que leva traballado arreo dende o inicio. Vanesa Trevín, describiu os resultados provisionais desta primeira actuación na mámoa, destacando o achado do que puido haber sido a cámara funeraria central do sepulcro prehistórico de Doade, con ortostatos rotos e a posible rampa de tapado no fondo do buraco de violación, o achado de estruturas auxiliares, que poden corresponder a outros enterramentos, o anel perimetral e a aparición dunha ídola feminina enteira e outra partida enriba da posible sepultura, co que o achado aumentou o xa de por sí gran valor para os especialistas. Vistosidade O arqueólogo Víctor García Piñeiro fixo onte na Casa do Patrón unha vistosa simulación de arqueoloxía experimental, explicando o proceso construtivo con cerámica, líticos e metais, que fixo as delicias do público pola súa virtuosidade. Pola súa banda, Manuel Blanco, xerente do museo de Codeseda, despois de agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Concello de Lalín nas diversas campañas realizadas, solicitou que continúe cara a futuro, dando prioridade a dúas actuacións específicas, “que incrementarían enormemente o turismo cultural da zona: escavación en área desta espectacular Mámoa do Santo da Pedra, que nos permita descubrir a grandiosidade do conxunto, así como a musealización das estruturas habitacionais e defensivas do Castro de Doade”. Blanco tamén suliñou o traballo dos “sete integrantes do equipo pola súa extraordinaria dedicación e profesionalidade que nos permitiu acadar os obxectivos previstos, nas peores circunstancias: adversa climatoloxía reinante, con vento, chuvia, sarabia e xeada, combinadas co achado de moitas estruturas rotas e esnaquizadas polo salvaxe espolio a que foi sometida, que xeraron un traballo adicional moi elevado, permitíndonos coñecer algo máis do proceso construtivo da mámoa, e tamén o gran calado do seu proceso destrutivo da súa violación posterior, na que se empregaron a fondo”. O responsable do Museo Etnográfico Casa do Patrón tamén lembrou que o patrimonio arqueolóxico, tanto os propios xacementos como os restos, “son de dominio público, é dicir, de propiedade de todos, o que implica que tamén é a responsabilidade de todos colaborar, ou cando menos facilitar a súa protección e conservación, evitando que sufran danos de ningún tipo, e moito menos intencionados”. Finalmente a directora xeral do Patrimonio Cultural, comprometeu continuar apoiando este tipo de iniciativas “na medida das súas posibilidades”, anuncio que cae moi ben entre os responsables e promotores desta escavación megalítica na parroquia lalinense de Doade.