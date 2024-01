Daniel Antelo y José Ramón García Montoto entran en la nueva junta directiva de la Fegac

Ayer tuvo lugar en la sede de la Asociación de Empresarios do Deza (AED) de Lalín la asamblea extraordinaria de la Federación Galega de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Fegac). Un encuentro en el que se eligieron a los nuevos miembros de la junta directiva para los próximos cuatro años, entre los que se encuentran dos lalinenses. Daniel Antelo, de Peregrinus Dezae, y José Ramón García Montoto, de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago-Deza-Lalín entraron como vocales en la junta que preside el mindoniense José Luis Fernández Ansedes, una candidatura presentada a las elecciones.

Entre las autoridades presentes estuvieron el alcalde de Lalín, José Crespo, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou. En la sesión se reconoció el trabajo de María del Carmen Furelos Gaiteiro, directora de la Hospedaría de San Martiño Pinario. Precisamente, el titular de Cultura de la Xunta aprovechó su presencia en la reunión para agradecer “el compromiso y la implicación de estas entidades en el cuidado, defensa y revitalización de la Ruta Jacobea”. Al término de la asamblea los participantes degustaron un cocido en la capital dezana. Las dos agrupaciones de amigos del Camino de Santiago de Lalín mostraron su apoyo al nuevo presidente que una vez elegido por aclamación explicó a los presentes algunos de los objetivos que pretende llevar a cabo durante su mandato. Entre ellos destaca intentar agrupar todas las asociaciones del Camino de Santiago de Galicia, cohesionarlas y que todas ellas estén integradas en la Fegac. Además, Ansedes también mostró su deseo de que la federación que ahora preside “sirva como canal principal de comunicación con la Xunta de Galicia, sobre todo lo que tenga que ver con la promoción de la Ruta Jacobea”. El mandatario no desaprovechó la ocasión de anunciar una serie de actividades que se pondrán en marcha de ahora en adelante por parte de la Fegac. Reuniones En cuanto a las acciones que impulsará la nueva Fegac sobresalen la potenciación de reuniones con las que se busca “juntarnos para conocernos y hablar del Camino”, según el presidente. Entre ellas, se planea promover jornadas donde tratar cuestiones relativas a la promoción de algún camino o albergue en concreto. La asamblea subrayó el acierto de haber elegido a Lalín como lugar de celebración debido a su buena situación geográfica dentro de Galicia y, por supuesto, por la excelencia de su plato emblemático. Más de medio centenar de personas de toda la comunidad autónoma participaron en esta reunión de marcado carácter jacobeo. “Vinieron de las asociaciones que ya están incorporadas en la Fegac, así como cuatro colectivos para incorporarse a la federación. Las invitamos a que nos conocieran y en estos momentos estamos unas 18 asociaciones en total”, apostilló Ansedes.