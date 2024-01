As abellas e o mel

Hai un mes aproximadamente, foi presentado no museo municipal Ramón María Aller, un libro que leva por título: Alvarizas da terra de Deza e a Serra do Candán. O autor desta investigación foi Jesús Taboada que, ao longo de 34 anos estivo recollendo información para facer o primeiro inventario e catalogación das alvarizas da comarca de Deza e a Serra do Candán, deixándoas xeorreferenciadas. O biólogo e apicultor lalinense Martiño Nercellas fixo un estudo e inventario sobre as alvarizas que foi presentado no VII Congreso Apícola Hispano no ano 2014, en Santiago de Compostela.

Anteriormente, os membros do Seminario de Estudos Galegos, entre o ano 1928 e 1935 tamén fixeron un grande traballo de campo sobre este mesmo tema. Entre tódolos investigadores, destacan Xaquín Lorenzo e Vicente Risco, que deixaron debuxos e apuntes sobre o desenvolvemento desta ciencia, recollidas da tradición oral en varias zonas de Lalín. As alvarizas son construcións que serven para protexer as colmeas e cortizos, onde as abellas habitan e fabrican o mel, facendo ao mesmo tempo que a polinización de un gran número de cultivos e arbores froiteiros sexa posible en todo o mundo.

Os historiadores, falan das abellas como insectos poboadores desde fai millóns de anos, antes da aparición do ser humano. Foron evolucionando e gracias ao instinto de supervivencia, almacenan o mel e deféndese dos depredadores. As abellas xa aparecían na mitoloxía grega, e o mel que producen é usado como alimento e con atribucións medicinais. Nas pinturas rupestres de hai máis de 20.000 anos, en países como Namibia, quedaron pegadas das abellas e do uso do mel como carburante, para iluminar as covas.

No Antigo Exipto o seu uso foise ampliando a cosmética, para producir cervexa, como conservante da carne, para curar feridas e outro tipo de males. Posiblemente fose no Neolítico cando o home empezara a manipular os enxames. Na idade Media (séculos V ao XV d. C.) o mel foi utilizada como edulcorante e coa cera fabricaban velas. Co paso dos séculos foi en aumento o número de colmeas e cortizos. O mel fóronlle atribuíndolle cada vez máis propiedades, como a lonxevidade das persoas que a consumían. Na relixión cristiá, a Biblia, en varios versículos e pasaxes fala das abellas, das colmeas e do mel. As abellas son símbolo de virtude e de abundancia; animal privilexiado no bestiario bíblico medieval, eran mencionadas con fines de adoutrinamento moral pola súa labor incesante no traballo. San Ambrosio de Milán é o santo protector dos apicultores.

Un tema tan transcendental no sustento das xentes do rural, non lles pasou inadvertida aos membros do Seminario de Estudos Galegos cando visitaron a comarca de Deza, fai case cen anos. Nas chamadas “xeiras” formadas por equipos interdisciplinarios, capaces de abarcar tódalas áreas do coñecemento, recorreron cada lugar da comarca para facer un grande inventario de todo o que consideraban importante e propio das tradicións do pobo galego, cultural e socialmente.

Como apuntamos anteriormente, Xaquín Lorenzo e Vicente Risco, deixaron ampla información das abellas, enxames, cataduras, operación para extracción do mel e da cera, aplicacións do mel, picadura das abellas, tratamentos, colmeas, cortizos, alvarizas. Os debuxos de X. Lorenzo xa foron utilizados na publicación Historia de Galicia, dirixida por R. Otero Pedrayo a finais do pasado século.

Con motivo da celebración da III Feira Internacional de Apicultura “Alvariza”, é sacado dos cadernos manuscritos de V. Risco, propiedade da Fundación que leva o seu nome, transcribimos as notas manuscritas, tendo como informante ao Abade de Moneixas. Tamén deixou anotacións recollidas na parroquia de santa María de Bermés, lugares de Bermés do Fondo e Ois Grande, no ano 1934.

Enxames

A mellor época dos enxames é en maio e xuño. Son os mellores. Pra pillalas, bótanlle terra, ou ponlle un pano encarnado (de cor rechamante) e tocan nunha lata berrando: Apousa, mestra, apousa! O dono do enxame e o do cortizo de que saíu, pódeo perseguir pouse onde se pouse, anque vaia a casa allea. Se sigue e proba que saíu da li, sigue sendo dono. Seguidamente: si o dono nono persigue ou reclama, é do que o sigue. Terceiramente: se ninguén o seguiu é do que o ve. O enxame fai racimo, ao pousar. Pra collelo, recollese cun cortizo embadurnado de mel ou fregado cunha folla de xarxa. Ponse o cortizo debaixo do enxame, co debaixo pra riba, e recollese, e no mesmo sitio ponse debaixo, pra baixo, e alí déixase estar deica a noite. Se a mestra entrou, está seguro; senón, as abellas vanse. Á noite lévase ao sitio onde ha estar e embarrase. Hai que procurar que non lle dea o aire. (Inf. do Abade de Moneixas)

Cortizos

As colmeas chámanse invariablemente cortizos. Son de cortiza ou de madeira; os mellores os de cortiza. O cortizo é cilíndrico, cosido con tornos de uz. Van atravesados por paus posto en cruz, en dous pisos, chamados xuízos, nos que as abellas prenden as entenas (cuxos buratos chámanse casulas). Van tapadas c unha tampa de cortiza, asegurada con tornos de uz. Embarrábanse con bosta mesturada con auga e ceniza, por causa das formigas, que non cheguen a anigar nela. Encima da tampa ponse unha lousa de pizarra. O cortizo ponse riba dunha pedra, e como hai que tornar os sapos, etc., pónselle catro pes, e enriba a lousa en que descansa o cortizo. Os cortizos veñen feitos, ou polo menos cortados, â feira. Veñen da Bandeira e de Merza. Se non veñen feitos, cósense na casa con tornos de uz. A madeira enxamean menos que en cortizo. (Inf. do Abade de Moneixas).

Albarizas

O conxunto de cortizos chámase albarizas. Hainas no monte, arrodeadas dun muro, principalmente desde Catasós deica Dozón, porque as abellas liban moito na carpaza. Os cortizos deben estar expostos ao nacente e ao sol de medio dia, e a entrada cara nacente. Na albariza hai tamén a pia pra beberen as abellas, que non debe ter máis que un centímetro de fondura, pra que non afoguen. Aprovéitanse as augas de lavar o mel, con tal que leve pouco mel, pra a pia das abellas. (Inf. do Abade de Moneixas)

Catadura

No ano fanse nos cortizos dúas resacas ou cataduras. En febreiro catan por abaixo, pra sacar a cera mala, e a isto chámase desfondar. En agosto catan polas cimas, quítanlle a terceira parta ou a metade, ao que se chama escotar ou encabezar. Veñen os cereiros facer as dúas operacións (hai un cereiro en Lalín). Pra escotar, sácase a tampa. Márcase cunha tella por afora. Faise un fumazo de trapos que ardan sen flama. Se os trapos se acenden moito, bótaselle auga. As entenas sácanse cunha paleta como un coitelo dobrado con gancho, chamada raspa, pra meter en cada entena e cortar. Outra persoa cun recipiente papado cun trapo, vainos recollendo. Pra esta operación ás veces tápanse con unha carauta feira dun pano. Os cereiros nono solen facer. Esto faise de día, a eso das dez da maná, que van as abellas fora. Despois volven tapar o cortizo, e á noite embarrase. Ao desfondar non se quitan tanto, porque o mel de abaixo é inferior e venlle ben ás abellas. (Inf. Do Abade de Moneixas)

Aplicación do mel

O mel cómese de moitos xeitos. Âs mulleres non lle sole gustar con viño. Bótanllo ao requesón, que é un dos pratos obrigados das festas. Como remedio: Contra tumores e inflamacións pra homes e animais. Pra homes tamén en uso interno, asociada con algunhas herbas medicinais. Mel con romeu e viño. Estomacal; un quartillo de auga fervida con 2 cucharadas rasadas de mel e 15 folas de asente, unhas cantas de romeu e 2 de xarxa. Pra gorxa: gargarismas de mel con vinagre. Laxante: auga quente con mel. (Inf. Do Abade de Moneixas) Picadura das abellas Cúrase sacando o aguillón, e póndolle unha navalla de aceiro, vinagre ou auga salada. En xeral, semella que se teme á picadura das abellas máis da conta. Descoñécese a súa usanza contra a reuma.. (Inf. Do abade de Moneixas)

Agradecemos ao Secretario da Fundación Vicente Risco, D. Xosé Rodríguez Díaz o traballo para escanear parte da documentación que gardan no arquivo da fundación que preside e que é un verdadeiro tesouro, especialmente para as xentes da Comarca de Deza, porque se o libro Terra de Deza que se pretendía redactar, estivera impreso, sería un gran referente para saber o pasado do patrimonio cultural en todas e cada unha das disciplinas que estudaron.