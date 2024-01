La confirmación por la Xunta de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería es, para el gobierno lalinense, un motivo de satisfacción. No piensa lo mismo [cada vez queda menos para las elecciones] el PSOE que, a través de su candidato a las autonómicas Manuel Cuiña, acusa al Sergas de “engañar a los vecinos” con un recurso que es a todas luces insuficiente.

El equipo de José Crespo dice que la ambulancia que llegará en abril que va a suponer una mejora de la calidad asistencial muy notoria, con un salto cualitativo y cuantitativo muy considerable pues solo tiene presencia en cuatro ciudades gallegas. Alega que este logro es el resultado de mucho tiempo de gestiones y trabajo con Xunta y 061, pensando siempre en la calidad asistencial de los vecinos.

Cuiña recalca que la sociedad sigue reclamando una ambulancia medicalizada en Lalín, con cobertura 24 horas los 7 días de la semana, para que el tiempo de respuesta se reduzca y no se dependa de la llegada de vehículos de emergencias de otras bases. Y que mientras esta ambulancia con personal médico no llegue, por lo menos haya una segunda ambulancia permanente con Soporte Vital Básico. “No salgo de mi asombro, la Consellería dice que la ambulancia que entra en servicio para sustituir a la actual cubrirán más del 96% de las asistencias y me pregunto de dónde sacaron esta cifra y por que no se atrevieron a decir que queda cubierto el servicio al 100%”, afirma.

“No quiero hacer demagogia con un tema tan sensible, podría hablar de la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó, “pero diré que hablamos de un servicio esencial en Deza, que es un territorio muy extenso y queda lejos del hospital de referencia en Santiago, por lo que es importante que las ambulancias estén medicalizadas”.