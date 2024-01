O Entroido da Bandeira, que terá lugar os días 9 e 10 de febreiro, repartirá 2.140 euros en premios. A comparsas e carrozas destínanse 1.100 euros, repartidos en catro galardóns de 500, 300, 200 e 100 euros. Os mellores disfraces individuais terán 450 euros en premios, distribuidos en tres distincións de 200, 150 e 100 euros, e unha cuarta cunha noite e cea para dúas persoas a cargo do Hotel Nordés. En mellores disfraces individuais infantís haberá un primeiro premio de 100 euros, un segundo de 60 e un terceiro de 30. A charangas destínase un galardón de 200 euros, e haberá outros 100 para o mellor disfraz en redes sociais. As cuantías son aportadas por distintas empresas, mentres que o Concello de Silleda aporta os 200 euros para a mellor charanga.

A programación arranca o venres 9, coa Vellada e a Filloada, a partir das 20.00 horas polas rúas. Nos bares que colaboren co Entroido, haberá filloas con chourizo gratis para as persoas que vaian vestidos de vello ou vella. Actuarán Punteirolo e Charanda da Mocidade da Bandeira. O sábado, o desfile de Cabezudos comeza ás 11.00 horas, dende a Casa de Cultura ata a Praza Juan Salgueiro. O desifle comeza ás 16.00 horas, e o Alto dos Xenerais será ás 18.00 horas, primeiro co Alto Infantil do alumnado do CEIP, e logo o Alto de adultos. Ás 20.00 horas haberá leite con galletas, e despois, entrega de premios e música con BB+ e os pinchadiscos Juli e Calwin.

Vila de Cruces

Pola súa banda, Vila de Cruces publicou onte no BOP o Concurso de Entroido 2024, con 1.915 euros en premios. As persoas e grupos interesados teñen que anotarse antes das 15.00 horas do 13 de febreiro. Establécense as categorías de carrozas, grupo sénior, grupo infantil, parella infantil, individual sénior e individual infantil.

O desfile sairá o 13 de febreiro ás 17.00 horas do CEIP Nosa Señora da Piedade e percorrerá distintas rúas, rematando na Praza Juan Carlos I. En caso de chuvia será no pavillón de deportes. O xurado, compostro por cinco persoas, vai ter en conta aspectos como a orixinalidade do disfraz, a súa laboriosidade e a posta en escea da persoa ou persoas que o portan.