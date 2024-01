La corporación municipal lalinense participó ayer en un pleno sin excesivas estridencias, con escasas sorpresas y con los relatos en algunos asuntos ya conocidos. En una sesión que podría ventilarse mediante una faena de aliño sus protagonistas aprovecharon para recuperar cuestiones como la peatonalización o la deuda que, no porque no sean temas relevantes, tampoco dejaron grandes titulares.

Compromiso, a través de su portavoz, Rafael Cuíña, preguntó al grupo de gobierno por un plan de tráfico y otras medidas encaminadas a la ordenación de la circulación por la trama urbana, así como el impacto que el parking Europa debería tener sobre el comercio o la hostelería. Cuíña aplaudió la iniciativa del ejecutivo de habilitar un acceso para los abonados, pero indicó que esta infraestructura fue concebida para favorecer la rotación de vehículos. El edil Pablo Areán indicó en primer lugar que el aparcamiento tiene 131 abonados para 365 plazas y el gobierno ya trabaja en un plan de tráfico que está supeditado a la evolución de la almendra central de la villa. Minutos después el alcalde, José Crespo, apuntó que la ordenación del tráfico estará también supeditada a la construcción de la Gran Praza como espacio público verde sobre el que pivotará la humanización de rúas más o menos próximas. Volvió a reiterar que, a título personal, es favorable a las peatonaliaciones, pero nunca impuestas y por eso entiende que es preciso actuar “con pedagogía”, si bien entiende que estas medidas ya no gozan de tanto rechazo vecinal como años atrás. Volvió a recordar cuando [hace dos décadas] pretendía activar las peatonalizaciones y se echó atrás por la negativa de comerciantes. “La gente está aceptando cada vez más estas cosas, pero hay que ir poco a poco”, declaró.

Socialistas y nacionalistas respaldaron la iniciativa de Compromiso, pero instaron al ejecutivo a ser más ambicioso. Ariadna Fernández (BNG) planteó que no se actuase con “medias tintas” y Anxo Álvarez (PSOE recriminó al gobierno que ni fuese capaz de materializar sus propias medidas del plan de movilidad.

La deuda municipal fue de nuevo objeto de debate, asunto traído por el BNG de la mano de su portavoz, Francisco Vilariño. El líder nacionalista reclamó la comparecencia de la teniente de alcalde Paz Pérez para que diese cuenta de la situación financiera del concello y le reprochó, de nuevo, que hubiese mentido públicamente al presentar los presupuestos cuando cifró la deuda en 7,8 millones y días después, en pleno tuvo que admitir que ascendía a más de más de 10. Atribuyó esta situación al “despilfarro” de dinero público en el pasado mandato y sobre todo en el último año “en beneficio de su partido y sus afines”. El portavoz del gobierno, Avelino Souto, reiteró que el Estado adeuda más de siete millones de planes europeos, montante con el que la deuda se rebajaría, además de citar la puesta en marcha un plan de infraestructuras millonario. Crespo desautorizó esta petición de comparecencia y acusó al BMNG de traer esta moción porque no tenían potro asunto mejor y cifró la deuda a día de hoy en exactamente 9.242.718 euros.

El alcalde afirma que la regularización del padrón de habitantes es un proceso normal

El concejal socialista Anxo Álvarez preguntó al alcalde por un decreto mediante el que se acordaba dar de baja del padrón de habitantes a 108 personas extranjeras sin permiso de residencia permanente. Instó a Crespo a explicar cómo era posible que se borrasen del censo a tantas personas de golpe, si fue detectada alguna irregularidad o si el Concello fue advertido a través de ciudadanos o administraciones “de irregularidades en la tramitación de empadronamientos”. También preguntó si se podía garantizar que todos estos extranjeros residían en el municipio. A pesar de que las preguntas formuladas en pleno pueden ser respondidas por escrito a cada grupo municipal, Crespo optó por dar explicaciones. “Es imposible que se empadronen aquí si están en otro país. Quien empadrona no es un político, es un técnico el que tiene esa responsabilidad. Para empadronar a una persona viene físicamente a hablar con el técnico. Es imposible empadronar a alguien que no esté aquí, salvo que alguien se complique la vida y el técnico hace eso, prevarica. Lo que pregunta no es serio”. Para rematar aseguró que se tratan de casos de personas que se empadronan en un concello “para ganar derechos” y después se van a otro lugar y que estas bajas se realizaron porque estos extranjeros no habían renovado su permiso tras dos años.

Una autopista en permanente campaña electoral

La autopista, históricamente, fue utilizada en Lalín por los dos principales partidos estatales con representación en la cámara municipal como un arma arrojadiza y a las puertas de las elecciones autonómicas este asunto no podía pasar desapercibido. PP y PSOE pusieron sobre la mesa sendas mociones que, por otro lado, salieron adelante, en un ejercicio que por momentos recordó el método del problema-reacción-solución. Crespo explicó que llevará al Senado una iniciativa para instar al Gobierno a asumir el peaje en sombra en la AP-53 y el PSOE replicó con otra en la que pedía el apoyo plenario a las rebajas de esta y de todas las vías de alta capacidad de Galicia. Populares y socialistas se reprocharon que sus gobiernos en Madrid no tomasen medidas para aligerar el impacto que el precio de la autopista tiene sobre el bolsillo de sus usuarios. El PP desautorizó el acuerdo entre PSOE y BNG sobre las bonificaciones pues, dijo, ya se rubricó en el mandato anterior de Pedro Sánchez y nunca se materializó. La socialista Alba Forno recordó que la vía fue construida con el PP en Madrid, Santiago y Lalín y que en aquella concesión se toleró el aumento anual del IPC en las tarifas o que haya que pagar por el tramo hasta Dozón. Vilariño arropó el alegato socialista y dijo que los ciudadanos tienen memoria y por tanto son conscientes de que fue el PP quien apostó por una concesión a 74 años o que la concesionaria pudiese aplicar unas tarifas desorbitadas. Cuíña, quien reconoció el mérito de los populares por poner en marcha esta infraestructura, indicó que si finalmente se logran las bonificaciones será un mérito del BNG por exigirlo en el pacto de investidura. Crespo pidió ir más allá de los descuentos y apostar por el peaje en sombra, tal y como hace la Xunta con el tramo Dozón-Ourense, pero Forno le echó en cara que dijese en múltiples ocasiones que la gratuidad total era una quimera.