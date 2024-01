“Celebramos en Lalín la asamblea por la situación geográfica y por su cocido”

La Federación Galega de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Fegac) celebra hoy en la sede de la AED, en Lalín, su asamblea extraordinaria. En ella, los integrantes de este colectivo elegirán a los nuevos miembros de la junta directiva. Con toda probabilidad, el mindoniense José Luis Fernández Ansedes será elegido como presidente de la federación con el apoyo de las asociaciones dezanas.

–¿Le puedo dar la enhorabuena ya o es mucho adelantarse?

–Bueno, vamos a ver, mañana (por hoy) tenemos en Lalín las elecciones y entonces por lógica y por normalidad no creo que haya ningún cambio. Lo digo porque la única candidatura que se presentó es la nuestra pero tampoco somos tantos. Agrupamos a unas siete asociaciones y va a haber unos cuantos colaboradores a mayores y a título personal tanto en la secretaría como en la tesorería.

–¿Por qué se celebra en Lalín esta asamblea extraordinaria?

–Por varios motivos. Porque Lalín está en pleno centro de Galicia. Yo soy de Mondoñedo pero también tenemos asociaciones en Tui, que son los extremos en el mapa. Normalmente hacemos las reuniones en Santiago por comodidad de desplazamiento y demás, pero siendo Lalín el Kilómetro 0 de Galicia, y habiendo dos asociaciones lalinenses, que deben tener su protagonismo, lo lógico es cambiar de sitio y pensamos que era el lugar idóneo. Además, coincidía otro tema importante porque estamos en la época del cocido y el presidente de una de las asociaciones de Lalín tiene un restaurante. Así nos vienen tantos invitados, por supuesto.

–¿Asambleas como esta deberían relanzar a Lalín y su comarca como parada jacobea obligada?

–Evidentemente. Por eso lo llevamos a Lalín. No voy a hablar nada por ética de lo que vamos a decir mañana (por hoy) y por respeto a los compañeros y la gente invitada. A título personal te puedo decir que nosotros, en la agrupación del Camino Norte, que somos cuatro autonomías, rotamos el lugar de la asamblea por las distintas autonomías precisamente para empujar el Camino y las comarcas por donde pasa. Solemos buscar puntos céntricos pero los del País Vasco y los de Galicia también queremos a veces tener realce. En Galicia lo normal también es rotarlo. Para mí, la ruta jacobea es una de las mejores industrias que tiene Galicia.

–En Deza existe la sensación de que el Camino podría venderse mucho mejor. ¿Es cierto?

–Ahí tenéis un conselleiro que va a estar mañana (por hoy) con nosotros, que es una de las partes a las que le compete el Camino de Santiago. También vendrá la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, que estará en otro acto en Lalín además. Ellos son un poco responsables también en parte del Camino. Igual que por otro lado que el Xacobeo es el encargado de llevar la promoción, que también estará representado en la asamblea. Dicho todo esto, cada comarca tiene que impulsar su zona.

–¿Como concibe la labor de la federación que va a presidir?

–La Fegac tiene que servir de impulso y de ayuda de unos a otros. Somos caminos distintos. Yo tengo más relación con la gente del norte que con los compañeros de Galicia de otros caminos que no conozco sus particularidades.

“El Camino Francés está empezando”

–¿Cuántas diferencias hay entre las distintas rutas jacobeas?

–Los caminos son distintos entre sí. No es lo mismo el del norte o el francés o el portugués. Lo bueno es que tenemos nexos comunes y ahí es donde nos debemos apoyar unos a otros. Es cierto que hay caminos que tienen más tirón o más fuerza que otros. En el caso del Camino Francés o de Invierno está digamos aún empezando. Los otros caminos le llevan 40 años de adelanto. Ahí hay un valor muy grande que tendrá que empujar por él. Eso es evidente.

–¿No le parece que al peregrino se le debería cuidar más?

–Eso es la gallina de los huevos de oro. Si no tratas bien al peregrino, no vuelve. Eso me pasa a mí en mi casa rural o en cualquier establecimiento hostelero. Date cuenta de que a un cliente, si lo tratas bien, se multiplica por 12, pero como lo trates mal se produce el efecto contrario. Para eso estamos las asociaciones. Nuestra misión es defender el Camino de Santiago y defender también al peregrino. Tenemos que contactar con otras administraciones y otros compañeros para impulsarlo. Es la labor genérica de la federación y de las agrupaciones en particular.

–¿Tiene alguna vinculación con Lalín y su comarca?

–Tengo una anécdota que pienso comentársela al alcalde de Lalín cuando lo vea. Seguro que no se acuerda de mi pero hace unos 30 años, cuando era presidente de la feria de muestras de Mondoñedo iba mucho a Silleda y a A Estrada, donde entre otros me reunía con Maril. Recuerdo que había un alcalde joven, que se llamaba José Crespo, que andaba por allí entonces. También solía estar con Palmou, el que fue conselleiro. Ahora llevo dos décadas en la Asociación Abriendo Camino que refundamos para darle un ámbito más comarcal del que tenía cuando era la Asociación Leiras Pulpeiro. Tiene que entrar gente joven de relevo y renovar desde dentro la Fegac con jóvenes para mantenerla en plena forma.