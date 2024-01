Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta, pronunciouse onte ao respecto do informe de mobilidade do CHUS presentado polo Goberno compostelán esta mesma semana e que será obxecto de debate na xuntanza que celebrarán ambas administracións o 30 de xaneiro no Pazo de Raxoi. “A primeira impresión”, asegurou Vázquez, “é que non se trata dunha proposta de convenio” senón dunha “contraproposta ao convenio remitido polo Goberno galego para mellorar a mobilidade e a integración” do Clínico.

A conselleira fixo fincapé en que a Xunta “executa, como contraproposta, dúas actuacións importantes, por valor de 110 millóns de euros”, en referencia ás obras de ampliación d Clínico e á creación do Centro de Protonterapia. Dende o Goberno autonómico ofrécese ao executivo compostelán “un marco colaborativo similar ao que lles propuxemos aos concellos da Coruña e Pontevedra” e, nesta liña, a Xunta agarda do Concello de Santiago “seriedade para negociar un hospital e a mobilidade na súa contorna” para chegar a “solucións reais para os composteláns e os pacientes que se achegan ao CHUS”.

Vázquez criticou que a proposta do bipartito e “practicamente a mesma que presentou en 2022 o Goberno de Sánchez Bugallo”, incluíndo liñas de bus urbano que “tendo o contrato caducado xa era un deber do concello”. Ademais, amosou a súa sorpresa porque se inclúa na proposta de mobilidade “a creación dun parque arqueolóxico” financiado polo Goberno galego

El Concello especifica en que condicións vai implantar a zona ORA no complexo hospitalario

O anuncio realizado hai un par de días polo concelleiro delgado de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, na presentación do informe de integración e mobilidade do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), levantou inquedanza e dúbidas entre a cidadanía, polo que o Goberno municipal compostelán se viu en certo modo na obriga de preparar unha comunicación especificando cales serán as rúas afectadas pola implantación do sistema ORA na contorna do complexo sanitario. Unha medida que procura a rotación no estacionamento pero non obriga a mover o vehículo cada certo tempo.

A rúas afectadas

As rúas que formarán parte da noa zona ORA serán: as avenidas de Barcelona e Bilbao, onde se establecerán 110 e 43 prazas, respecivamente; e as rúas de Antonio Rama, Manuel Caeiro, Sempre en Galiza e Valentín Varela Iglesias, con 32, 16, 40 e 22 prazas. Dende Raxoi recalcan que o establecemento do sistema de zona de control de estacionamento non lles vai afectar ás prazas de residentes, correspondentes á zona 9 de Santa Marta, nin ás 90 prazas para residentes en horario nocturno ou os 40 estacionamentos incluídos no réxime xeral de residentes desa área. O bipartito santiagués anuncia que o departamento de Tráfico non descarta estudar a ampliación das prazas de residentes en horario nocturno.