La edil de Bienestar Social, Igualdad y Educación del Concello de A Estrada, Amalia Goldar, mantuvo una reunión con representantes de los centros educativos para explicarles cómo quedará el nuevo mapa escolar del municipio una vez se apruebe de manera oficial la reforma que ha preparado la jefatura territorial de Ensino. Esta modificación está originada por la saturación del IES Losada Diéguez y busca repartir los alumnos de manera más equitativa entre los diferentes centros de A Estrada.

La principal medida ya fue adelantada en su día por el alcalde, José López Campos, y pasa por quitar la enseñanza secundaria del Losada Diéguez, dejando solo los dos cursos de Bachillerato. Esto permitirá desahogar el saturado centro y que pueda centrarse más en su oferta de Formación Profesional. De esta manera, una vez aprobada la reforma, ya no entrarán más niños en la ESO en este centro, aunque los que ya cursan allí sus estudios los podrán terminar.

Esta decisión hará que los niños del colegio de Figueiroa, que hasta ahora estaba adscrito al Losada Diéguez, pasen a tener como centro de referencia del IES Número 1. Allí cursarán sus cuatro años de ESO, pasando después a realizar el Bachillerato en el Losada Diéguez. Esta modificación afectará sin embargo a otros dos centros de primaria del municipio. En concreto al colegio de O Foxo y al Cabada Vázquez de Codeseda. Hasta ahora estos colegios estaban adscritos al IES Número 1, pero a partir de ahora pasarán a tener como centro de referencia el IES Manuel García Barros. De esta manera se toman medidas para evitar una saturación del Número 1.

En resumen, el IES García Barros quedará como destino de los colegios Pérez Viondi, O Foxo y Cabada Vázquez, mientras que el Número 1 será el centro adscrito a los colegios de Figueiroa, Oca y Villar Paramá de Vea. Cabe recordar que los alumnos que lo deseen podrá solicitar plaza en un centro diferente al que tienen como destino, aunque su petición tendrá que ser aprobada por el centro al que quieran ir y dependerá de número de plazas que tengan disponibles.

Amalia Goldar destacó la buena aceptación que ha tenido esta modificación entre la comunidad educativa y señaló que el proyecto ya cuenta con los informes favorables de transporte y movilidad, algo en lo que ayudó el hecho de que los tres centros estén juntos. Una vez finalizado el plazo de alegaciones, esta reforma educativa será aprobada, por lo que espera ponerse en marcha el curso 2024-25.

El PSOE pide más “transparencia” a la Xunta

El líder del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, indicó que hay muchas incógnitas pendientes de despejar en esta remodelación y pidió “transparencia” a la Xunta de Galicia porque “de momento solo se conoce que el CEIP de Figueroa pasará a hacer la ESO en el IES N1 pero no se dice nada del resto de centros: ¿Quedarán como están o se va a modificar la adscripción?,¿Se aplicará ya en el 2024? ¿Va a ir acompañado de un compromiso de conceder nueva FP al Losada Diéguez? ¿No se hará nada con las áreas de influencia de los centros de primaria?” El portavoz avanzó que “cuando todo esto dejen de ser conjeturas de la Dirección Territorial” solicitará la convocatoria de un Consejo Escolar Municipal para tratar “la propuesta para el 2024/25 y la situación en la que quedan la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria”. López Bueno lamenta que no se reuniese este órgano “mucho antes” para que “existiese una propuesta negociada” que no se valorasen otras alternativas como centrar la ESO en un centro único, Bachillerato en otro y FP en un Centro Integrado.