O primeiro exemplar do libro que se presentou onte na Casa das Letras da Estrada foi acubillado nas mans de Erundina Rey, a nai da autora. O xesto agocha a tenrura bordada con ese fío invisible e resistente que une por sempre a estas dúas mulleres, pero tamén un simbolismo ben emotivo. Erundina lía á luz do candil, pero lía. Erundina chorou cando a vida a sacou, con só dez anos, da escola á que tanto lle gustaba asistir. Ese día o mundo perdeu unha gran mestra, pero aínda ten nela alguén capaz de valorar un libro como un tesouro. E, sen pretendelo, Erundina Rey transmitiu esa paixón á súa única filla cifrada no código xenético.

Foi así como a estradense Carmen Sánchez Rey medrou sabendo que quería vivir pegada aos libros. Na súa casa non había moitos máis ca os que lle mercaban a ela para escola, eses cos que chegaba xa todos lidos polo seu gusto irrefreable por un hábito lector que non abandonaba nin cando lle tocaba ir coas vacas. Cando a aquela casa de aldea e de labranza chegaban os chícharos ou as xudías da antiga Droguería Celta, Carmen sentíase completamente afortunada se no establecemento empregaban dúas no canto de unha folla de periódico. “Significaba que tiña máis para ler”, lembra. “Penso que este libro vai dedicado a aquela Carmen que non tiña os libros que quería e a miña nai tamén, que tivo que deixar a escola e chorou por deixala”, comparte a escritora de Soñando esperta, o libro que Carmen de Louzao de San Martiño presentou onte e no que se reúnen catro contos cheos da maxia que Carmen atopa no libro e na ensinanza.

Soñadora

“A min ninguén me inculcou a lectura. Saíu de min”, conta a escritora, que se confesa “un pouco soñadora e un pouco utópica ás veces tamén”. Quizais por iso decidiu nomear a súa opera prima con título de Soñando esperta. “Paréceme que debemos soñar estando espertos. É unha cousa un pouco contraditoria, pero os meus soños son soños cos ollos abertos, o que quere dicir que non están pechados a un futuro”, explica. Non oculta Carmen que de nena soñaba con ter libros, con ir ao instituto, con facer unha carreira e ter un traballo. Se cadra é máis que recomendable soñar cos ollos ben abertos, porque ela foi chegando a cada unha desas metas. Confesa que o seu ollar non perde de vista outro dos seus grandes soños: ter a súa propia biblioteca, esa na que poder colocar todos eses libros que foi conseguindo polo camiño co paso dos anos.

Esta estradense ten unha humildade case patolóxica. Porén, non é de estranar que a elaboración do seu primeiro libro pasase desapercibida –mesmo para a xente do seu círculo– ata que chegou o momento da presentación. Escolleu para ela o tan axeitado espazo da Casa das Letras, que xa pode comezar a gardar un oco nos andeis para Soñando esperta. O libro reúne catro contos que Sánchez –asina como Carmen de Louzao de San Martiño– escribiu para utilizalos na docencia e tamén polo propio amor que ten á escrita. Foi así como naceron “Un conto para paz”, “A breve historia da fada Mariña”, “A mellor máquina do mundo” e o conto que desvela o misterio do dito “estar verde de envexa”. Todos eles foron ilustrados por José Antonio Penido. Cada un destes contos ten un final feliz, redentor, contaxiándose desa visión agarimosa da vida que ten a súa autora.

Publicado por Edicións Fervenza, o libro contou onte coas voces dun grupo de nenos e nenas para que na Casa das Letras se escoitasen pasaxes destes relatos. Carmen non puido agochar a satisfacción que seguro se ha de sentir cando, de súpeto, unha se volve parte dese soño do que gozou mentres durmía esperta. Aquela nena que soñaba con ler moitos libros publica agora un que leva o seu nome; un que ela imaxinou e que comparte; un que lle gustaría ler a una nena á luz dun candil para esquecer que xa non a agardan na escola; un no que calquera lector teña ocasión de atopar –agora ou dentro de moitos anos– á fada Mariña, a referencia do máquina que mellor funciona neste mundo ou que se pode agardar cando se padece o síndrome da bruxa verde. Haberá, pois, que soñar espertos para termar, cos ollos ben abertos, que aquelo que desexamos se cumpra ao virar a páxina.