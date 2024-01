O sábado 10 de febreiro celebrarase o Entroido na Eira da Xoana. Designarase a Raíña Lupa, que este ano será Margarita Ledo. A partires das 14.00 horas haberá degustación dun cocido. Ás 16.30 horas procederemos á proclamación. Para o xantar é necesario anotarse ben no teléfono 659 683 384, no formulario da web eiradaxoana.gal ou no enderezo electrónico fundacion@eiradaxoana.gal. A achega é de 15 euros.