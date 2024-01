“A docencia foi todo un descubrimento porque nunca estudei para profesora”

O Círculo de Recreo Casino de Lalín organiza dende este domingo e ata o xoves 29 de febreiro unha exposición que ten por protagonista a obra da prestixiosa artista lalinense Mar García, e que xa onte empezou a colgar as súas pezas nos salóns da sociedade.

–Haberá unha mixtura de escultura e pintura no Casino de Lalín?

–Eu fixen Belas Artes hai moitos anos por escultura pero tamén pinto, fago cómic e tamén fotografía. Neste caso son obras prácticamente de pintura aínda que teño que poñer algunha cousa diferente.

–Cal é vínculo entre todas as pezas que vai expoñer?

–A pintura que fago son acrílicos sobre lenzos. Son pezas como reflexos na auga ou movementos na luz e dos elementos. Combino líñas, planos e cor. Pódese falar dunha exposición de paisaxes sen ter que pintar os paisaxes. Son uns 15 cadros pero poderían ser máis porque aíndan me faltan tres ou catro por poñer no Casino de Lalín.

–É obra recente?

–Os cadros non son de agora mesmo. Teño moita obra na casa e tiven que facer unha selección cun nexo de unión. Están lenzos sobre bastidor, non os teño enmarcados e están tal como no propio taller.

–O seu traballo compaxina ben coa súa vocación artística?

–Eu son profesora de debuxo artístico e nese sentido ben, pero a verdade é que me queda moi pouquiño tempo porque teño tarefas de nai e familiares. Non queda moito tempo para ir ao taller é traballar a verdade. Fais como se pode porque sempre hai un oco. Adicarse só a arte é case imposible.

–Pola súa experiencia como mestra, hai vocación artística nas novas xeracións?

–Os meus son alumnos de ESO e hainos que lle encanta e outros aos que non lles gusta nada, como pasa con todos es estudantes. O que si é que hai un momento na ESO en que escollen e sempre hai un grupo máis ou menos grande que escolle libremente o debuxo e a arte, non? Incluso en debuxo artístico son de Bacharelato e cólleno como optativa porque lle interesa o tema. E de feito, bueno, tamén tódolos anos hai xente que lle damos clase no Laxeiro que van facer o Bacharelato de Artes a outro instituto. A plástica no centro trabállase moitísimo e está por todas partes no ámbito do centro. Facemos moitas temáticas, expoñemos e demais neste instituto.

–As novas tecnoloxías dificultan o ensino artístico con rapaces?

–Poderíase pensar que poden ser inimigas no noso traballo pero tamén as pantallas dixitais che dan unha ferramenta na man para facer fotos por exemplo e ser creativo doutra maneira. Ou tamén podes facer rápido e ben un cartel con ferramentas dixitais. Quero dicir que a idea está na cabeza e as ferramentas dixitais é unha ferramenta maís para poder utilizar en traballos con intencións artísticas.

–Gústalle máis a docencia ou o traballo de creadora artística?

–Hai que ter en conta que a miña tarefa docente é o meu modo de vida, evidentemente. E foi todo un descubrimento porque nunca estudei para ser profesora. Foi un descubromento bonito a verdade, con altos e baixos porque ás veces hai problemiñas e cousas así, pero é tamén moi satisfactorio. Ademais, algúns dos meus alumnos son da sección bilingüe e traballamos nos programas Erasmus e todas estas cousas, e gústame moito abrir o centro para afora e traballar nese ámbito tan gratificante. E por outro lado é un traballo que leva o seu tempo. O de ser creativa e traballar no teu estudio pois ten que quedar para atrás por razóns evidentes.