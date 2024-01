Ata o venres 28 de xuño poderanse presentar os textos para participar na novena edición do Concurso Balbino de Relatos, unha homenaxe ao protagonista do libro de Neira Vilas, así como á temática principal que deben ter os orixinais presentados ao concurso literario que se centran nas tres partes máis destacadas na vida de Balbino, o rural, o mar e a emigración. O certame ten periodicidade anual e poden participar persoas de calquera idade ou nacionalidade. O prazo para remitir os escritos finalizará o 28 de xuño de 2024. A obra presentada poderá estar composta dun único relato ou de varios, pero sempre cunha extensión comprendida entre 100.000 e 200.000 caracteres. O idioma empregado ten que ser o galego e a temática debe estar baseada no rural, no mar ou na emigración. Todas as persoas interesadas en participar poderán acceder ás bases na web www.concursobalbino.com. En canto á elección da obra gañadora, correrá a cargo dun xurado profesional que dará a coñecer o fallo no mes de setembro, cando empece o proceso de publicación para efectuar a entrega oficial do premio e a presentación do libro no último trimestre de 2024. No que respecta ao premio, a persoa autora da obra gañadora recibirá un premio dobre. Por unha banda, unha cuantía económica de 1.500 euros e, por outra, a publicación da obra por Edicións Fervenza. O concurso conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, o departamento de Cultura da Deputación, a Fundación Neira Vilas, e os concellos de Boqueixón, Silleda e Vila de Cruces.