A calidade dos centros educativos das comarcas de Deza e Tabeirós-Montes é indiscutible. Proba diso son os numerosos premios que reciben e proxectos tanto a nivel autonómico como nacional e mesmo internacional, nos que participan. Os últimos en destacar neste sentido foron os IES Pintor Colmeiro de Silleda y o Laxeiro de Lalín, os cales conseguiron entrar nestes días nos podios de varios certames en diversas disciplinas.

No primeiro caso, o centro de educación secundaria IES Pintor Colmeiro recibíu recentemente tres premios en diversas modalidades. Por unha banda, dentro da novena edición do Concurso de Traballo por Proxectos convocado pola Consellería de Educación, premiouse o proxecto “Os outros Guernicas” que foi levado a cabo polo equipo de biblioteca e o EDL do centro. Este proxecto iniciouse como unha actividade destinada á celebración do Día da Paz que foi cobrando dimensión a medida que se foron integrando distintos departamentos e grupos de alumnos. Tratábase inicialmente de tomar a conmemoración dos 50 anos da morte de Picasso como motivo para facer unha reflexión sobre o Guernica e as atrocidades das guerras sobre a poboación civil, a partir deste xerme a actividade foi convertíndose nun proxecto con múltiples ramificacións, que contou cunha exposición e unha gincana celebrada no centro. Como recompensa a este exhaustivo traballo, a Xunta outorgaralles 1.500 euros que deberán destinarse a cubrir necesidades da biblioteca escolar.

Por outra, o alumno Diego Lois Ojea acadou o primeiro premio no certame “Petiscos de Ciencia” que convoca a USC polo seu vídeo “O Efecto Tyndall”. Mentres que a segunda posición recaeu en Nuria Castro González, Alejandra Chamorro García e Xiomara Silva Vázquez do IES Laxeiro de Lalín polo seu proxecto “Neutrinos”. Tanto o gañador como as subcampeonas recollerán o premio nun acto público organizado pola Facultade de Ciencias cuxa data aínda está por determinar.

Finalmente, o Pintor Colmeiro e o Laxeiro volven a compartir podio no Concurso Luis Gustavo sobre eficiencia enerxética 2023. O centro lalinense sobresaiu nos niveis A e B. No A co proxecto “Enerxía en movemento” e no B con “Alternativas enerxéctas”. Do mesmo xeito, o instituto trasdezano destacou no nivel C coa súa “Estación Meteorolóxica Fotovoltaica”, elemento do xa galardoado proxecto “Meteoescolas” e que coordinan os departamentos de física e química, matemáticas e tecnoloxía.

Por outra banda, cabe destacar que este último certame, que cumplía o ano pasado a súa cuarta edición, e unha iniciativa propulsada polo IES Laxeiro co obxectivo de promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares como nos espazos públicos concienciando á xuventude e comunidade educativa sobre os beneficios do aforro enerxético e a importancia de eficiencia enerxética en base á sostibilidade ambiental, económica e social.