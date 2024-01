Dieciséis parroquias lalinenses se sitúan ya por debajo del centenar de habitantes

Lalín, en 2015, estuvo a punto de bajarse del tren de los concellos gallegos de primera categoría, estatus que salvó por solo cinco habitantes, y desde entonces ha sido capaz de aguantar un padrón municipal por encima de los 20.000 vecinos. El colchón no es excesivamente amplio y la capital dezana está compensando su saldo demográfico negativo [un problema ya casi endémico de las sociedades occidentales] con los flujos de migrantes. Los últimos datos oficiales sitúan en 20.282 vecinos el censo lalinense, 82 más que los que tenía en 2022. La cabecera comarcal dezana aguanta por el peso de su núcleo urbano, que mantiene su gráfica en sentido ascendente, mientras algunas parroquias siguen cediendo residentes.

Los datos del último nomenclátor municipal indican que 16 de las 48 feligresías lalinenses se sitúan ya por debajo del centenar de habitantes. Y si comparamos estos registros con los del año pasado, 34 parroquias perdieron vecinos, una decena fueron capaces de incrementar su número de residentes y en cuatro la cifra no varió. Alemparte, con 25 empadronados, es la parroquia menos poblada del municipio y entre las 16 que disponen de menos de un ciento de habitantes están las de: Zobra (99), Anseán (32), Cangas (75), Rodís (80), Parada (61), Albarellos (43), Cello (34), Lebozán (85), Lodeiro (42), A Veiga (68), Camposancos (61), Castro (84), Val (46), Busto (48) y Galegos (77).

Fijar población es uno de los frentes abiertos del grupo de gobierno y su alcalde, José Crespo, manifestó en múltiples ocasiones que para devolver la vida al rural es preciso dotar a las aldeas de los mismos servicios que los del núcleo urbano, evidentemente con la salvedad de las grandes infraestructuras. El reto, a tenor de los números del Instituto Nacional de Estadística (INE) es, para los más pesimistas, un planteamiento casi onírico. Lalín no escapa a un problema que desde hace poco se reproduce incluso en las villas y ciudades gallegas, que ven como sus padrones municipales adelgazan sin ser capaces de frenar esta sangría. También es verdad que el mandatario es consciente, y así lo expresó, que revertir la tendencia del desplazamiento de personas de las aldeas al casco y a sus áreas periurbanas no es un fenómeno de acción inmediata.

Porque la despoblación no solo se reproduce en las parroquias más alejadas del núcleo urbano en un municipio de casi 327 kilómetros cuadrados al que dotarlo de servicios e infraestructuras es infinitamente más caro que hacerlo en un concello costero de cuatro o cinco parroquias con gran concentración de habitantes. Existen paradojas como que Zobra, una de las aldeas más remotas, ganó tres vecinos y Anseán, la segunda menos poblada, sumó uno, pero pedanías grandes que son las que contribuyen a mantener el grueso del censo municipal han recortado su censo. Donramiro, Goiás, Botos, Vilatuxe, Bendoiro, Catasós, Sello, Santiso, Soutolongo, Noceda, Losón, Barcia o Moimenta son algunos ejemplos. Prado y Xaxán, por el contrario, ganaron vecinos, pero en ningún caso más de diez.

Como indicamos, el casco urbano emerge como el lugar de concentración de personas. En la parroquia de As Dores residen ya 11.748 vecinos, que son 242 más que hace un año, pero hasta 1.572 más de los que había diez años atrás. En el resto de las parroquias, en esta última década, un total de 18 perdieron más del 20 por ciento de sus habitantes.

POBLACIón DE LOS LUGARES DE lalín a 1 de enero de 2023

H Albarellos (46 vecinos, 3 menos que en 2022). Albarellos (38) y Corredoira (5). H Alemparte (25, +1). Alemparte (25). H Anseán (32, +1). Alén (6), Anseán (4), Soutullo (22) y Vilela (0). H Anzo (136, -1). Agrazán (0), Barrio (22), Castro (5), Costa (28), Cruceiro (20), A Igrexa (14), Nogueiras (3), Outeiro (10), Reibó (2), Sisto (21) y Vilacrespo (11). H Barcia (203, -4). Alfonsín (2), Amboade (13), Barcia (54), Xar (23), Midón (29), Outeiro (45), Ribela (37). H Bendoiro (265, -8). Bendoiro (4), Campo (19), Castro (30), Empedrada (6), A Igrexa (48), Xubín (29), Laxe (40), Pedrouzos (17), Vilar do Río (33) y Vilasoa (39). H Bermés (186, -1). Bermés (30), Bermés do Fondo (10), Campo (35), Lamela (9), Ois Grande (26), Ois Pequeno (10), Orxás (8), Regado (10), Riádigos (12) y Vento (36). H Botos (463, -10). Ateán (18), Baxán (50), Barreiro (17), Botos (16), Bouza (11), Estación (6), Fontao (22), Padrón (73), Porto (30), Reguengo (108), Ribeira (15), Sestelo (48), Somoza (24), Vilamaior (18) y Vilar (7). H Busto (48, -7). Alemparte (24), Caxide (3), Sestos (6) y Souto (15). H Cadrón (106, -3). Cadrón (33), Castelo (39) y Lamas (34). H Camposancos (61, -5). Camposancos (23), Chares de Outeiro (9) y A Goleta (29). H Cangas (75, =). Cancelas (31), Cangas (25), Montrigo (19). H CASTRO (84, -6). Castro de Cabras (33), Froxán (22), A Igrexa (8) y Tecedeiras (21). H CATASÓS (3586, -2). Antuín (17), Barrio (6), Belelle (71), Cabreira (42), Casas Vellas (1), Catasós (35), Celemín (11), Cerredo (25), Cobás (34), Donfreán (42), Puxallos (17), Quintela (38) y Torguedo (17). H CELLO (34,-3). Cello (17), Cornado (11) y Pazos (6). H CERCIO (187, -4). Cercio (83), Chares (25), Xirón (9), Loucenzo (37), Mato (20) y Santabaia (13). H CRISTIMIL (145, =). A Barreira (2), Cristimil (14), Gondufe (14), Mato (58), A Outraldea (20), Quintá (6) y Sanxurdo (31). H DOADE (104, -2). Codeseda (16), Doade (13), A Lama (21), Nogueira (16), O Penedo (15), Penelas (3), San Martiño (1), San Pedro (10) y Taín (9). H DONRAMIRO (930, -9). Agruchave (32), Donramiro (622), Filgueiroa (160), Penela (78), Trascastro (38). H DONSIÓN (211, -4). Bergazos (39), O Campo (24), Carballude (49), Donsión (10), Estivelle (12), Fondevila (4), A Eirixe (32) y A Pena (41). H FILGUEIRA (374, +7). Cardexía (35), A Cima do Alle (14), O Espiño (63), Filgueira (13), O Fondo do Alle (32), A Ermida (34), Outeiro (65), O Porto do Alle (78), Ribas Altas (9) y Vilar (31). H GALEGOS (77, -7). Galegos (41), Penas (8) y Toimil (28). H GOIÁS (563, -20). Bailás (84), Cáceme (48), Casares (7), As Casas Novas (78), Cotarelo (50), Delaparte (33), A Igrexa (64), Palmaz (71), Pareizo (95), Os Porcallos (18) y Santón (15). H GRESANDE (171, +1). Gresande (87), Ínsua (22), Porreiros (5), Ramil (42), Souto (2) y Vales (13). H LALÍN (11.478, +242). Alfonselle (32), Feás (67), García Sánchez (39), Lagazós (44), Lalín (11.359), Lalín de Arriba (131), O Outeiro (26) y Vila Flores (50). H LEBOZÁN (85, -4). Bustelo (19), Carrofeito (15), A Castiñeira (1), O Espiño (6), Lebozán (32), Samprizón (9) y A Ermida (3). H LODEIRO (42, -4). Castro de Abaixo (28), Sampaio (14). H LOSÓN (208, -16). O Alle (2), Brenzos de Abaixo (4), Brenzos de Arriba (10), O Corpiño (37), A Devesa de Abaixo (6), A Devesa de Arriba (27), O Lameiro (5), Losón (11), Milleirós (8), Montouto (8), O Outeiro (18), Porto do Carrio (4), Rivas (31), Samartiño (17), Senín (15) y Souto (7). H MACEIRA (109, -8). Maceira (53), Pardesoa (31) y Rodelas (25). H MADRIÑÁN (114, -6). Anzuxao (8), A Goleta (1), A Grela (4), A Igrexa (8), Madriñán (23), Martín (4), O Pazo (16), O Piñeiro (11), Portos (29) y A Torre (10). H MÉIXOME (119, +4). O Castiñeiro (35), O Castro (19), Mato (16), Méixome (33) y Requeixo (16). H MOIMENTA (139, -3). Meixomín (34), Moimenta (85) y As Lamas de Meixomín (20). H MONEIXAS (192, =). O Campiño (7), O Coto (16), Enxame (25), Moneixas (23), Moneixiñas (33), O Outeiro (54), O Pedrouzo (1), Quintá (9) y Regoufe (24). H NOCEDA (233, -5). Golmar (57), Eirixe (38), Lamas (22), Noceda de Abaixo (26), Xonxil (40), A Toxiña (18) y Vilar do Xestal (32). H PALMOU (137, +3). O Barreirón (6), Erbo de Arriba (25), Palmou (47), Pazos (13), A Pedreira (9), Quintá (7) y Rielo (30). H PARADA (621, -1). Alperiz (332), A Eirixe (6), Parada (23). H PRADO (206, +10). A Borralla (27), A Igrexa (13), Liñares (5), Outeiro (2), Prado (154) y Praduxao (5). H RODÍS (80, =). A Igrexa (9), Palio de Abaixo (27), Palio de Arriba (27) y Rodís (17). H SANTISO (211, -10). A Cruz (32), A Igrexa (25), Porral (4), A Riba (8), Santiso do Fondo (8), O Seixo (6), Vila (70) y Vilariño (58). H SELLO (254, -7). O Barreiro (4), Barrio (16), O Burgo (16), Cima de Sello (19), Corbillón (0), Erbo de Abaixo (7), Fontecabalos (22), Horta (7), Xesteira (14), Regufe (27), Sello (7), Balado (7), Vilameá (28) y Vilasancho (80). H SOUTOLONGO (251, -4). Carracedo (15), Des (24), A Igrexa (4), Ludeiro (34), O Pazo (10), Soutolongo de Abaixo (15), Vilar (47), Viñoa (19) y Vista Alegre (83). H VAL (46, -6). Abonxo (16), O Carrio (16) y Val (14). H A VEIGA (68, -4). Carballeda (41), A Ponte (9) y A Veiga (18). H VILANOVA (171, -1). A Abeleda (11), O Barreiro (37), A Canda (17), Corrigatos (15), Costoia (27), A Igrexa (10), Mouriscade (0), Muiños (24), Santomé (16), Vilar (7) y Vilanova (7). H VILATUXE (439 -10). Alfonsín (7), A Balagosa (12), Barciela (30), Bustelos (21), Os Carballiños (55), Castro de Arriba (35), Gondoriz Grande (35), Gondoriz Pequeno (12), Lodeirón (47), Moa (20), O Outeiro (4), Piñoi (0), A Saborida (16), San Lourenzo (13), A Torre (8), A Varela (13) y Vilatuxe (111). H XAXÁN (182, +6). Carragoso de Arriba (89), Xaxán (32) y Souto (61). H A XESTA (209, -9). Carrás (8), A Fervenza (12), A Xesta (125), Medelo (7), O Navallo (1), Pontenoufe (15), San Fiz (20), Sante (15) y A Vila (6). H ZOBRA (99, +3). Acevedo (17), Ameixedo (10), Cabana (2), Chedas (0), Liñeiras (8), Portela (5), Porto Martín (4), A Trigueira (7) y Zobra (46).