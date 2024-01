El Club Deportivo San Paio nació “de manera accidental”. Así lo recuerda su cofundador, el entrenador de atletismo Ángel Fernández. La idea surgió de una conversación durante un viaje en coche a Pontevedra que realizó con los hermanos Jorge y Cristóbal Dios. “Por aquel entonces el Atletismo A Estrada daba sus primeros pasos con un proyecto focalizado en la cantera y en los niños. Pensamos que estaría bien crear un club para darle una salida a los atletas absolutos. Esa fue la primera piedra”, rememora. Así fue como en julio de 2013 se presentada el San Paio, con Jorge Dios como presidente y él como responsable deportivo. A ese proyecto se sumaría pocos meses después un hombre clave. Ramiro Cillero tomaba el relevo de Jorge Dios como presidente hasta su desaparición, más de una década después.

“Es un final esperado y que se veía venir”, reconoce el dirigente tras anunciar que en este 2024 ya no tendrán licencias federativas. “Me duele pero estoy orgulloso de lo que hicimos. Llevamos este club hasta un punto que nunca nos habríamos imaginado cuando empezamos”, añade a la hora de realizar balance. “Ahora mismo el club era inviable. Si no hay un relevo ni gente con ganas de involucrarse en la directiva es imposible. Por mi parte fueron diez años de vida invertidos ahí, dedicando mi tiempo y mi trabajo. Me duele acabar así pero mi ciclo está acabado. Me voy con el sentimiento del deber hecho y con la satisfacción de haber llevado el nombre de A Estrada por toda España y de haber ayudado a este deporte”, manifestó.

Cillero recordó que el Club Deportivo San Paio llegó a ser un club referente, con un gran crecimiento en sus primeros años de vida. Arrancó con una clara apuesta por los atletas absolutos, atrayendo a deportistas de la zona y también a triatletas que utilizaban el club para las competiciones populares en pretemporada. De ahí dieron después el salto a la cantera. “Nuestro objetivo siempre fue crear unas escuelas y finalmente las pusimos en marcha. Recuerdo que hicimos una reunión en el Lagoeiro con los padres interesados y vino muchísima gente. Llegamos a tener 150 fichas, con unos 80 niños”, recuerda. Entre ellos destacó Mehdi Nabaoui, un joven atleta descubierto por Ángel Fernández que se convirtió en el gran embajador del club por toda España.

En aquellos años, el San Paio encontró su hogar en el estadio de A Baiuca, donde realizaban sus entrenamientos tanto las escuelas como los adultos. “Entrenábamos allí cinco días a la semana. Ahí empezó todo. Cuando López nos dijo que se iba a tirar nos dejaron sin nuestro sitio. Por eso siempre estuvimos peleando y reclamando unas pistas de atletismo. Es una pena irse precisamente cuando se van a estrenar las pistas”.

“Las pistas de atletismo tienen que abrirse a todos los vecinos”

La despedida del San Paio llega poco antes del estreno de las pistas de atletismo de A Estrada, una infraestructura por la que pelearon a lo largo de esta década de vida y el propio Cillero durante sus cuatro años en la vicepresidencia de la Federación Gallega. “Pude dar una vuelta por las pistas y debo decir que la instalación es una pasada. Son bonitas, grandes y con el módulo cubierto va a ser una instalación muy completa”, afirmó un hombre que solo lamentó que la grada no fuese un poco más grande. “Ahora llega el momento de sacarle rendimiento con la organización de eventos pero también creo que las pistas deberían estar abiertas a todos los vecinos, no solo a los atletas federados”.

Unos ilusionantes primeros pasos

Jorge Dios fue el primer presidente del Club Deportivo San Paio. Junto a él formaban la primera directiva su hermano Cristóbal, Enrique Reboredo, Ángel Fernández, Juan Carlos Mosquera y Verónica Dopazo. A ese proyecto se fueron sumando después nuevos directivos y atletas para terminar conformando en poco más de un año un club con más de un centenar de atletas que llegó a competir en pruebas nacionales.

Ángel Fernández: "Es el paso lógico a toda esta historia"

Una figura importante dentro del San Paio fue el entrenador y cofundador Ángel Fernández. “Las cosas siguen su curso natural. Para que un club sobreviva tiene que haber gente que le dedique mucho tiempo y cuanto más arriba quieras competir, más tiempo hace falta. El San Paio llegó un momento que, o daba un paso atrás hacia un proyecto más local o se iba a ir volatilizando. Creo que esta desaparición es el paso lógico a toda esta historia”, afirmó. “En mi caso, aporté todo lo que pude durante los años que estuve en él pero llegó un momento en el que tuve que decidir entre mi labor profesional y la deportiva y elegí la primera. El atletismo no te asegura un futuro”. El entrenador quiso sin embargo poner en valor la labor realizada por el San Paio. “Fuimos el primer club de A Estrada en clasificarse para un Campeonato de España y el primero en lograr una medalla autonómica y nacional; también fuimos los primeros en clasificar a un atleta para un Nacional o en ir con la selección gallega o nacional. Todo eso tiene mucho mérito”, explicó al tiempo que recordó el Campeonato Gallego de 5 kilómetros que organizaron en A Estrada. Sin embargo destacó especialmente la labor social que realizó. “Siempre fuimos un club muy inclusivo y que ayudó a todos los jóvenes a practicar este deporte. Un ejemplo es Mehdi Nabaoui, un referente en la élite nacional que seguramente no habría llegado ahí sin nuestro apoyo”.