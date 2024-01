Soutelo ensaya el “sí, quiero”

En lugar de irse de entierro –aunque fuese el de la sardina– Soutelo de Montes prefirió irse de boda. ¿Hay una fiesta más alegre? Pues sí: una boda en Carnaval. La comisión de fiestas y la asociación sociocultural O Can de San Roque se convierten cada año en los wedding planners de enlaces que se inspiran en las páginas del papel couché y que reúnen a un elevado número de invitados. No es necesario que hagan un regalo a los felices y famosos novios, aunque se agradece –y mucho– que acudan al convite con el sobre preparado para recaudar fondos para las fiestas que los soutelanos celebran en el mes de agosto.

La pareja de contrayentes cambia cada año, siguiendo la actualidad de la crónica rosa. En los últimos años ha habido de todo, desde una boda de la familia real inglesa hasta ceremonias que simularon el enlace de Marta Ortega, Belén Esteban o Tamara Falcó. Todo se hace con mucho respeto y todavía una dosis mayor de buen humor, cuidando hasta el más mínimo detalle. En este 2024 la feliz pareja la forman –siempre se adaptan un poco los nombres para separarlos de los personajes en los que se inspiran– Isa Pantoji y Asraf Beneno. Los trabajos para preparar su gran día en versión soutelana están en marcha. Los organizadores trabajan con la vista puesta en el sábado 17 de febrero, si bien todavía no han sido repartidas las invitaciones para que toda la lista de personas que se esperan reserven la fecha.

Uno de los grandes atractivos de la boda de Carnaval de Soutelo reside, precisamente, en que nada se sabe de quién está detrás de la falsa identidad pensada para la feliz pareja. Padrino, madrina, novia y novio no se sacan la careta hasta que hayan cortado su pastel de bodas y se dispongan a celebrar su unión con todos sus familiares y amigos.

La novia sale siempre de Soutelo de Arriba y el novio de otro punto diferente de la localidad. Se escoge a un alcalde o alcaldesa para que oficie la ceremonia nupcial en la Praza dos Gaiteiros. A partir de ahí, toda la comitiva pasea por las calles y establecimientos hosteleros para que los vecinos puedan ver y disfrutar de sus galas. Seguidamente, todos los invitados se desplazan hasta el colegio de Soutelo o hasta el pabellón deportivo –este año tendría que ser en este recinto, ya que el colegio ha de estar preparado para la jornada electoral–, donde se celebra el banquete. Este se compone de aperitivo, primero plato, segundo plato y, antes de que llegue el momento más dulce, los novios cortan la tarta ante unos 150 invitados.

En la Boda de Carnaval de Soutelo no falta de nada. Se reparte la liga de la novia, se entrega la figura que preside la tarta y se baila para bajar la cena. No obstante, justo antes de dar el primer bocado se descubre quiénes son los vecinos que van vestidos de padrinos y quiénes van de novios, unos papeles que se cambian cada año para que la cosa no pierda su gracia. Los muñecos de novios de este año llegaron ayer a Soutelo y hace poco lo hizo el traje de novia. Los demás papeles corren por cuenta de la improvisación y la sorpresa. ¿Acudirá la madre de la novia? ¿Y su hermano?