El grupo municipal del PP de Silleda acusa al BNG de “escurrir el bulto sobre su responsabilidad” en la llegada a la alcaldía de Paula Fernández Pena. “Podían haberlo evitado con sus votos y, sin embargo, prefirieron mirar para otro lado”, apunta su portavoz, Ignacio Maril.

Los populares tildan de “acto de cobardía frente a los vecinos de Silleda” la decisión del BNG de no acudir el pleno “para no tener que pronunciarse en la elección de la nueva alcaldesa”. “Si no están de acuerdo con lo que está pasando en Silleda, lo que tienen que hacer es ponerle remedio, y para eso tienen dos votos que son decisivos –recuerdan–.Está muy bien que utilicen las redes sociales, pero las decisiones se toman en el pleno, y si ellos mismos dicen que esta opción no es la que votaron los vecinos, lo que tenían que haber hecho era ponerlo de manifiesto en el pleno y votar en consecuencia”.

Maril critica que el Bloque solo contemple el voto a favor o la abstención, pues “deja claro que decirle que no al PSOE no es una opción, ya que están sometidos a los dictados de su partido”. “¿Cuáles son los intereses que están defendiendo? Si ellos mismos dicen que esto es un circo y que la elección de Pena no es una buena opción para Silleda, ¿por que no hacen nada?”, inquiere.

Desde el PP tienden “una vez más la mano” al BNG para “poner fin al circo que el PSOE ha instalado en Silleda”. Y se muestran dispuestos a valorar “todas las opciones que planteen, y todas son todas”. “Lo único que han hecho con sus votos es darle cobertura a las chapuzas de los socialistas”, concluyen.