O IES Marco do Camballón de Vila de Cruces, xunto co centro de ensino secundario brasileiro Rochael de Medeiros de Recife, acaba de publicar a convocatoria para a primeira edición do Premio Escolar Internacional de Livro de Cordel, ao que poden presentarse os alumnos e alumnas de todo o ensino primario e secundario galego e brasileiro.

Esta iniciativa xurdeu despois de que o grupo de portugués deste centro de Vila de Cruces se puxera en contacto co Rochael de Medeiros a través dunha profesora experta en improvisación oral no Brasil. Así o explican dende o Clube da Lingua do Camballón: “Xa o anopasado nas clases de portugués comezamos a profundizar en temas relacionados coa tradición oral e a improvisación poética, foi a raíz diso que creamos esta ponte co centro brasileiro compartindo coñecementos sobre as regueifas e o Livro de Cordel”.

Os galegos están máis que familiarizados coas regueifas, pero non tanto coa literatura de cordel, que para que non esté ao tanto, é un xénero da literatura popular en verso e recibe ese nome polo chamados pregos ou libros de cordel, termo que procede do xeito no que se vendían antes os folletos en Galicia, Portugar e Brasil, onde os pregos das obras penduraban en cordas. Ten a súa orixe na Península Ibérica e foi unha literatura popular nos séculos XV e XVI que se extendeu polas colonias dos reinos de Portugal e Castela.

En Galicia, as estrofas acostumaban a ser de catro, seiso ou dez versos, que se recitaban ou cantaban polos vendedores (normalmente invidentes) nas prazas das feiras, acompañados ás veces de instrumentos como a zanfona ou o violín.

Os libros de corde foron desaparecendo en Galicia nas últimas décadas do século pasado, e por iso iniciativas como esta buscan darlle unha nova vida.

O obxectivo deste premio é valorar a poesía popular, vincular a tradición do cordel á historia do Brasil e de Galicia e modernizar este formato na dimensión impresa e dixital a través das redes sociais.

Ademais, tamén se busca fortalecer os lazos entre as rexións de fala da familio do galego-portugués. De feito, dende o Clube da lingua do IES Marco do Camballón aseguran que para o seu alumnado resulta interesante comprobar que poden manter conversacións e entenderse con persoas do outro lado do Atlántico, do mesmo xeito que para os estudantes do centro Rochael de Medeiros lles permite aprender máis sobre o seu idioma e a orixe deste. “Unha das cousas que máis lles sorprende aos estudantes é que na oralidade, comprenden mellor o portugués de Brasil que o do veciño lusófono” afirman.

Porén, esta non é a primeira vez que este insituto de Vila de Cruces establece relacións con outras rexións de fala portuguesa mentres indaga sobre a rtadición oral, pois xa participaran nun proxecto con un centro de Cabo Verded no que intercambiaran vídeos de avós do alumnado contando contos da literatura oral.