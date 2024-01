O BNG da Estrada denuncia que as sinais que indican os lugares ao londo do rural ao longo das estradas nacionais, “colocadas cunha inversión da Deputación na pasada lexislatura que supera os 800.000 euros ” están a ser retiradas por operarios do Ministerio debido a que non cumpren coa distancia regramentaria respecto á calzada. Tildan a actuación de cambio de sinalización levada a cabo polo goberno local de “outra chapuza máis do PP”.