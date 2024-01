Erika Scafuro es una periodista italiana que el año pasado recaló en Lalín mientras completaba el Camiño de Inverno y, sin quererlo, descubrió la Feira do Cocido, fiesta a la que dedicó un reportaje en la sección de viajes del periódico Il Sole, cabecera fundada en 1965 en Milán. Caminando por el casco urbano, se paró en el Monumento ao Porco, obra de Manolo Rial, pero también le llamó la atención el protagonismo que tenía en el municipio este animal, con referencias al cerdo en distintos soportes. Fue entonces cuando comenzó a investigar más sobre Lalín y conoció que en este pueblo del interior gallego existía una Fiesta de Interés Turístico Internacional.

In Spagna a Lalín per la Festa del Cocido omaggio alla gastronomia tradizionale. Este es el título elegido por Erika Scafuro para mostrar a los lectores de este periódico de la capital de Lombardía en una pieza que arranca de este modo: Si quienes llegan a Lalín, en el interior gallego de España, se preguntan cuál es el significado de la escultura en bronce del cerdo situada en el centro histórico, es porque aún no saben hasta qué punto el cerdo es el emblema de esta localidad. La razón es sencilla y tiene que ver con la tradición de la cocina local: su carne es de hecho un ingrediente imprescindible en la preparación del cocido, es decir, el guiso de cerdo acompañado de verduras y legumbres. Un plato típico de la gastronomía gallega que, en Lalín, cada año desde 1968, se celebra con la Feira do Cocido el domingo anterior al carnaval. A continuación informa sobre la presente edición de la feria, describe los productos de este plato y recuerda, por ejemplo, que por la capital dezana discurren dos rutas jacobeas. La periodista, en su recorrido por la trama urbana descubre otra escultura, la del aviador Joaquín Loriga, y deja algunos apuntes sobre este ilustre lalinense y su hazaña del vuelo Madrid-Manila.