A Asociación Cultural Vagalumes volve chamar ao pobo estradense para concentrarse a favor do pobo palestino e en contra dos actos “xenocidas” de Israel. Así, A Estrada súmase á convocatoria de actos de solidaridade con Palestina, pedindo o fin do “xenocidio” e apoiando a súa loita pola liberdade. A cita terá lugar mañá, mércores 24 de xaneiro, ás 20.30 horas, na praza do Concello, despos de que o pasado acto de protesta tivera lugar na Praza do Mercado.