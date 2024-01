Aprender a hablar el idioma de las flores

Decía la artista británica Olivia Dean en su canción “I Could Be a Florist”, que cuando uno no encuentra las palabras adecuadas, las flores saben exactamente qué decir. Muchas de ellas tienen un significado asociado y por este motivo son las predilectas para regalar en según qué ocasión.

Si bien solo expertos conocen hoy en día el significado de todas ellas, existen variedades de flores que se asocian comúnmente a diferentes mensajes. Por ejemplo, la rosa roja se suele asociar con el amor y la pasión, mientras que los crisantemos son los más regalados en difuntos. En A Estrada, Javier de la Iglesia, al frente de un establecimiento de arreglos florales en la avenida Benito Vigo, admite que si bien cada vez es menos frecuente, todavía quedan vestigios de cuando las flores era un idioma y la gente sabía descodificarlo. “Alguna de las asociaciones más comunes son las rosas, que dependiendo del color expresan una cosa u otra. La gente pide mucho la roja en San Valentín porque representa el amor y la pasión, mientras que cuando es blanca se asocia a la pureza e inocencia y suele venderse para arreglos en fiestas religiosas a vírgenes, o centros para poner en los sepulcros de niños o jóvenes” cuenta de la Iglesia.

Una asociación que le llama particularmente la atención a este experto florista estradense es el doble significado del color amarillo: “Resulta curioso ver que se asocia a la amistad y a los celos. No es la primera vez que me dicen que el arreglo es para un amigo y piden flores amarillas, ni tampoco que me pidan expresamente que evite ese color porque lo asocian con la envidia”.

Otra distinción que sigue existiendo es la de los colores asociados a sexos, siendo la principal la relación entre rosa y niñas y azul y niños. “Cuando es un arreglo para hombres, a veces me especifican que no quieren flores de ciertos colores, sobre todo el rosa o colores pastel, se tiene la percepción de que para regalar al sexo masculino hay que utilizar colores más fuertes, mientas que para las mujeres pasa lo contrario”. Aún así, el florista matiza que estas situaciones son cada vez menos habituales y que estos tópicos se van superando poco a poco: “por fortuna cada vez es menos la gente que hace esta distinción”.

A Javier de la Iglesia le parece innecesario vincular mensajes o darles un sentido concreto a las flores o sus colores, ya que bajo su punto de vista lo importante es que gusten: “Yo no asocio significado al tipo o al color de una flor, para mí es una cuestión estética y creo que esta es la forma de pensar más común hoy en día”. Sin embargo, sí que recomienda que se tengan en cuenta las diferentes épocas para cada especie. “Cada flor tiene su momento, ese en el que sus cualidades están al máximo” declara el experto, para luego añadir: “La razón por la que los crisantemos son populares en difuntos es porque esa es su época y es el tipo de flor que más abunda, mientras que en primavera tenemos los tulipanes y las mimosas y en verano hay de todo, porque sigue a la época de floración”.

Sea por lo que significan o porque se encuentran en su momento de máxima belleza, lo cierto es que son muchos los estradenses que todavía siguen este código y piden un tipo de flor o planta concreta para ocasión. Es el caso del día de la madre, cuando más que arreglos o ramos de flores, se suele escoger una planta para mostrar agradecimiento a esas mujeres que nos han criado y nos han querido de forma incondicional. Concretamente, la orquídea es la reina de dichas fechas, según confirma Javier de la Iglesia: “En general, las plantas son lo más vendidos, y dentro de ellas la orquídea se lleva la palma”. Estas representan amor, belleza y fuerza, tres cualidades a las que se suele asociar la figura de la madre.

El idioma de las flores, también conocido como florigrafía, comenzó a utilizarse en Europa durante la época victoriana para expresar sentimientos o mensajes que de otro modo no podían comunicarse según la etiqueta social de aquel momento. La disciplina cuenta incluso con diccionarios en los que figura el significado asociado a cada clase de flor, hierba o planta, y en culturas como la japonesa su vigencia es todavía notable.

En A Estrada este extenso idioma ha quedado relegado a un puñado de expresiones concretas, pero lo que no desaparece es la creencia de que a veces, una flor o un ramo dicen más de lo que podríamos articular en palabras. No solo eso, sino que ayudan a llenar de vida y color los espacios. Javier de la Iglesia lo ve diariamente en su negocio y sostiene: “Aunque ahora no hay dinero y hay que recortar gastos, aún hay gente que cada semana compra flores frescas para su casa, y me dicen que si no las llevan sienten el espacio triste, vacío...”.