No comercio estradense tamén se fala galego

Dende finais de decembro é común ver en varios establecementos estradenses un cartaz rosa con letras negras que rezan: “Aquí tamén se fala galego”. A orixe destes atópas no IES Nº1, cuxo alumnado de terceiro e cuarto da ESO se encargou de ir repartindo por diferentes negocios da zona durante as vacacións e Nadal e incluso agora, comezado o curso. Porén, de onde xurde esta iniciativa e cal é a súa finalidade? O mestre encargado de coordinar a este grupo de xóvenes nesta teima por concienciar do uso da lingua autóctona, Román Landín, comparte con FARO os detalles.

“A iniciativa xurdiu o curso pasado no IES Rafael Dieste de A Coruña. O alumnado de cuarto da ESO e o seu profesor de Lingua Galega, Alberto Pombo, decidiron pasar da teoría na aula á práctica nas rúas, e despos de traballar os contidos de sociolingüística da materia, como a exitencia dos prexuízos, a perda de falantes ou a normalización lingüística, decidiron activar unha campaña. Así, acordaron intervir no ámbito comercial e emrpesarial, un campo no que, por aqulo de desenvolverse no espazo público, o galego sempre tivo unha menor presenza e o seu uso se viu moi condicionado polos estereoptipos” conta o docente.

Visto o éxito desta campaña iniciada polo centro coruñés, foron varios os que o seguiron neste novo curso. Un total de 160, dentro dos cales figuran dous da Estrada– o IES Nº1 e o IES Manuel García Barros da Estrada. Os primeiros en poñela en práctica foron os alumnos do Nº1, que tras chegar a más de 100 establecementos e negocios estradenses durante o último mes, pasan agora o testigo aos seus compañeiros do García Barros.

Así, Román Landín conta: “No noso centro tivémolo claro dende o inicio, xa que traballamos na galeguización do sector comercial co Premio IES-G, do que xa van nove edicións e que premia negocios que se destacan polo uso e promoción do idioma”. No seu caso participaron medio centenar de estudantes dos últimos dous cursos das ESO. “Explicouse nas aulas o 20 de decembro e a primeira gase está rematando nestes días. O alumnado marcho cos cartaces impresos e comezou de forma individual ou en pequenos grupos a cubrir a vila e as parroquias” explica o mestre a cargo de proxecto no centro estradense.

Se en A Coruña o proposta tivo un éxito inesperado, con 500 locais e empresas adheríndose, a pequena escala pódese dicir que na Estrada vaise polo mesmo camiño. Segundo os datos de Landín, andarías nas 100 marcas adheridas entre vila e parroquias: “Superamos os cen establecementos ou empresas, de moitos sectores diferentes, maiormente comerciais pero non só. O alumnado envía as fotografías e cada día, dende o 22 de decembro, imos publicando un par delas cun comentario breve no que agradecemos o apoio e presentamos o negocio. Aínda quedan por publicar unhas 50”.

O feito de ter que visitar os comercios persoalmente e convenver aos responsables de colgar o cartaz e posar con el para unha foto, fixo que os rapaces e rapazas tivesen que poñer en práctica as súas habilidades sociais. “Teñen que explicar en que consiste a campaña, convencer aos comerciantes para saíren na foto e contarlles o que imos facer con elas, en base ao arquivo que temos, vese que foron moi persuasivos”, declara Landín.

Finalmente, o mestre estradense tamén lembra que se ben a idea principal é dinamizar o uso da lingua e facer que tanto alumnado como sociedade se coniencien cada vez máis da importancia de empregar a lingua nos espazos públicos, outro factor que a fai relevante é o de poñer en valor o comercio local: “Outro obxectivo que alcanzou bastante relevancia é a promoción do comercio e hostalería locais. Neste concello pódese comprar de todo e acceder a todo tipo de servizos necesarios para o día a día das familias. Por unha banda, visualizáronse os negocios, por outro, o alumnado púxolles cara e coñeceunos mellor. Eles van ser os veciños e veciñas do futuro e para que A Estrada e as parroquias teñan vida hai que consumir no concello”.