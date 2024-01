En plena era digital, en la que los móviles permiten miles de millones de mensajes instantáneos a través de Internet por todo el mundo, la radioafición sigue siendo un reducto para los amantes de las telecomunicaciones en su vertiente más lúdica, es decir, disfrutando de conectar con lo desconocido a través de las ondas.

Aproximándose ya una efeméride como la legalización en 1924 de la radioafición y la radiodifusión en España, este fenómeno comunicativo todavía cuenta un siglo después con más de 600 radioaficionados con licencia en toda la provincia de Pontevedra (608) y siete asociaciones o radioclubs especializadas, según datos de la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, perteneciente al Ministerio para la Transformación Digital.

Uno de estos apasionados de la radioafición en Pontevedra es Tomás Abeigón, conocido en las ondas por su nombre en clave EA1CIU, que además de ser un usuario habitual de la radio en sus excursiones escribe varios blogs y publicaciones sobre la historia de este mundillo.

“La radioafición es una actividad que tuvo un auge en los años 80. El boom de Internet hizo que la gente joven tuviese otros intereses. Había mucha gente radioaficionada en Galicia porque estaban embarcados, para hacer sus comunicaciones con la familia. Con las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y los satélites más baratos, la radiocomunicación se ha quedado en un segundo plano”, señala Abeigón, sobre un fenómeno que ha sobrevivido emparejado con el desarrollo tecnológico de los sistemas electrónicos.

“La evolución que ha habido de los aparatos de radio ha permitido hacer que las baterías, que eran muy pesadas, sean más ligeros y transportables. Antes había equipos de radio que pesaban 30 kilos y ahora hay algunos que pesan menos de un kilo. Esto permite que todo quepa en una mochila y, como yo, haya gente que haga actividades de radio en la naturaleza”, añade.

En ese sentido, Abeigón disfruta de este hobby al aire libre como asiduo que es a la iniciativa ciudadana estadounidense Parks on the Air (Parques en el aire), en la que radioaficionados de todo el mundo se conectan con otros llamados activadores, que acuden presencialmente a parques naturales para emitir con su estación casera desde allí.

“Hay parques naturales de todo el mundo asignados con una referencia. Yo anuncio que tal día voy a ir a un parque en concreto, me desplazo allí y desde allí transmito con mi aparato y mi antena. Hay gente de todo el mundo que contacta contigo y van sumando puntos para obtener diplomas y otros premios. El activador va a un parque muy bonito y pasa el día allí en la naturaleza mientras hace radio”, asegura Abeigón.

Además de los radioaficionados con licencia, España tiene operativa la banda ciudadana, de acceso libre. A este espectro de once metros de longitud de onda se conecta el marinense Senén Otero, que disfruta desde hace décadas de un hobby muy ligado desde siempre a su profesión de camionero.

“La radio siempre me gustó mucho. Empecé por tenerla en el camión y a raíz de ahí me compré una emisora. Cuando pude hacerme con más equipos, la puse en base, con una antena en el tejado. Lo mágico de la radio es que no sabes con quien vas a hablar. Puedes hablar con franceses, alemanes, mexicanos…”, destaca Otero, que participa en activaciones con otros radioaficionados desde el lago de Castiñeiras los últimos domingos de cada mes.

“Antiguamente, cuando no había móviles, nos ayudábamos entre los compañeros. Se tienen quedado sin gasolina e íbamos a casa con una garrafa a llevársela. En el tema de camiones, hemos dado información a gente para que llegasen a algún punto concreto”, explica, recordando al mismo tiempo que durante la pandemia hubo un pico de usuarios, aunque no a la altura de otras décadas, donde la banda ciudadana estaba atestada de radioaficionados.

“Con el tema del Covid, tenía la emisora apartada y fuimos muchos los que volvimos a retomarlo. Aunque obviamente no es lo de antes, hay mucha gente en radio. Sobre todo de la vieja escuela, que pusieron sus equipos en funcionamiento. Para mí es un hobby muy bonito”, analiza.