“La pintura es el vehículo ideal para expresar lo que hay en mi interior”

El Café de Mili acoge estos días una interesante muestra pictórica de la creadora afincada en Vila de Cruces, Estela Quintás Fernández. Se trata de 34 cuadros de varios formatos con el denominador común de la abstracción, el colorido y la técnica del acrílico fluido.

–¿Por qué ninguna de las obras expuestas tiene título?

–Me gusta que la persona que vea el cuadro que le gusta decida el nombre que quiere darle. Para mi es un mero trámite porque normalmente cuando tu haces cuadros y los quieres vender tienes que aportar un certificado de autenticidad con un título porque es algo obligatorio.

–¿Cómo afronta su primera exposición en la capital dezana?

–Pues, con mucha ilusión. Nunca antes había podido exponer en Lalín pero sí que ya participé en el Crucesarte en dos ocasiones. La primera vez con acuarelas y esta vez con acrílico y abstracto.

–¿Que le convenció del acrílico fluido para aplicarlo a todas las obras de esta exposición?

–Lo que más me gusta de esta técnica pictórica es que te da muchas alegrías. Date cuenta de que tú lo que haces es verter unos colores y no sabes como te van a quedar hasta que la obra está finalizada y queda seca del todo.

–¿Es cierto que la exposición se va a ir renovando conforme pase el tiempo en el Café de Mili?

–En total, el número de cuadros son 74 que los tienen aquí porque esa es la idea. Queremos ir cambiando de obras para que la gente tampoco se aburra de ver siempre los mismos.

–¿Cuándo surge en usted la necesidad de pintar?

–A mi me gustó siempre pintar desde pequeñita. Pero tengo que decir que, sin embargo, no me atraía tanto el dibujo. Para el mí el dibujo es muy problemático. Tuve un profesor de acuarela que decía que lo importante no era el dibujo sino cómo quedaba el color. El acrílico se seca y puedes modificar lo que quieras pero en la acuarela no porque tienes que buscar el punto de agua y el de color. Si hay un fallo tienes que empezar de nuevo.

–¿Sólo apuesta por el abstracto en su producción artística?

–Desde luego me gusta más que la figuración. Me siento más identificada. Lo mismo me sucede con los formatos porque, si te fijas, los cuadros son cuadrados, rectangulares o incluso circulares o hexagonales. De hecho, tengo uno en forma de corazón en la muestra.

–¿Qué influencia tiene Vila de Cruces en su producción?

–Soy autodidacta y, en realidad, empecé a pintar muy tarde porque estoy en esto desde hace solamente dos años. Empecé con la pandemia con acuarelas y, después, cuando me vine para Vila de Cruces cambié un poco porque soy muy autoexigente con lo que hago. Me di cuenta de que con las acuarelas no quedaba satisfecha y me estresaba, y fue cuando me dio por esta pintura que ahora se ve aquí.

–¿Utiliza la pintura como una forma de terapia personal?

–Yo necesitaba expresar lo que tenía por dentro de alguna manera. Pensaba que la pintura podría ser el vehículo ideal para eso y tengo que reconocer que me ayudó muchísimo. Me encanta y me relaja. No puedo elegir un cuadro en concreto porque todos me dicen algo diferente. Todos son especiales y a todos les tengo mucho cariño. Además, todo esto me ayuda mucho con el tema de mi enfermedad de espalda, donde tengo una lesión medular. La pintura te ayuda a desconectar en muchos sentidos.

–¿Espera venderlos todos después de esta exposición?

–Por supuesto, todas las obras están en venta pero yo no vendo los cuadros para hacerme rica. Sinceramente, los vendo para cubrir el material y poco más. De todas formas, pienso que este tipo de pintura por aquí no abunda y espero que empiece a gustar a la gente.

–¿Qué supone para usted el poder colgar sus obras en Lalín?

–La verdad es que tengo que estarles muy agradecida a toda la gente del Café de Mili porque para mi esto es verdadero un lujo y, desde luego, un sueño hecho realidad. Me gusta que la gente lo pueda ver y que sepan que aquí están mis sentimientos plasmados en estas pinturas de la exposición.