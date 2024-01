“Con la música, hay que dejarse enamorar”

No sucede todos los días que músicos de un pequeño municipio de interior puedan compartir escenario con o aprender de maestros de talla internacional. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurre hoy en el Teatro Principal, donde el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso compartirá tablas con el referente de jazz a nivel internacional Joan Chamorro. Este músico y maestro al frente de la escuela Sant Andreu Jazz Band de Barcelona, donde enseña a jóvenes de entre 7 y 21 años. De esta institución han salido nombres como Rita Payés o Élia Bastida, ya referentes con proyección mundial. Aquí, Chamorro habla a FARO de esta nueva experiencia con la formación estradense.

– Esta es su primera vez en A Estrada. Cuénteme, ¿cómo surgió la idea de impartir este taller con el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso?

–Estaba trabajando en Vigo con la Big Band de Mayeusis y Rubén Servide, director de esta big band estradense, participó en alguno de los conciertos con nosotros y entonces me propuso venir a trabajar aquí unos días y dar un concierto. A mí me encantó la idea, él es un muy buen músico, serio en su trabajo y lo que ha hecho con esta Big Band me producía mucha curiosidad.

–¿Conoce la historia detrás de la creación del OMM Carlos Barruso?

–Sí, me la han contado en cuanto llegué y me ha parecido una historia muy bonita, al igual que triste. Me resultó admirable su valentía para durante un año trabajar y preparar un concierto de despedida. Creo que es una buena idea vida.

– Ahora que ya ha tenido su primera toma de contacto con los músicos estradenses, ¿qué le parece su nivel?. ¿Diría que hay talento en A Estrada?

–Sí hay talento y nivel, algo llamativo ya que la mayoría no se dedica exclusivamente al jazz. Precisamente por esto hay pocos solistas, pero hay buena sección de trompetas, trombones, saxos… creo que puede quedar un concierto súper bonito. Además, la cantante, Lucía Azurmendi, canta muy bien, por lo que puedo decir que el espectáculo está asegurado.

– Cuando se supo que vendría las entradas para el concierto se agotaron en pocos días. ¿Se esperaba recibir tan calurosa acogida?

–Eso no se sabe nunca. Sé que mi proyecto, la Sant Andreu jazz band, y que yo también tengo cierto nombre al haber trabajado con gente como Andrea Motis, Élia Bastida… gente que ha salido de esta formación y que ahora tienen una proyección mundial. Pero ciertamente, llenar un teatro de 320 personas con un concierto de jazz y en pueblo que son 20.000 habitantes no está nada mal y me alegra muchísimo.

–¿Se plantearía repetir la experiencia?

–Desde luego, acabo de aterrizar, el clima es bueno, hay buena gente… estaría encantado de venir de nuevo y hacer colaboraciones con mi proyecto, aunque esto (la OMMS Carlos Barruso) está centrado en adultos, mientras que el mío es un proyecto pedagógico enfocado en niños. Pero las colaboraciones a mí siempre me gustan porque se crean sinergias e intercambios muy interesantes. Más allá de que seamos a adultos o no, la música es la música. Por eso que del mismo modo que hemos realizado cosas conjuntas con la IJO (Imagine Jazz Orquestra), no cierro las puertas a hacer lo mismo con esta Big Band.

–Usted ha compartido escenario con músicos de proyección internacional, ¿qué le aporta colaborar con formaciones menos conocidas?

–Considero que de todos se puede aprender. Obviamente tocar con referentes mundiales aporta, especialmente a los niños, confianza y motivación. Pero sobre todo el jazz está para disfrutar y compartir.

–Hábleme ahora de sus comienzos.¿Por qué jazz?

–Pues yo empecé tarde en la música, con 18 años. Al jazz llegué por casualidad y fue un amor que ha ido in crescendo. Eso me lleva a una reflexión, que es que las cosas no tienen que funcionar como un flechazo, como amor a primera vista. A mis alumnos intento transmitirles eso, que la música hay que conocerla poco a poco, dejarse enamorar, y será entonces cuando ellos mismos querrán trabajar y estudiar más. En mi caso fue así, por eso yo creo en el trabajo y en el esfuerzo, no creo en los genios, y aunque los hay, no es algo que me interese especialmente.

–Para finalizar, hábleme de la Sant Andreu Jazz Band. ¿Por qué decidió centrarla en jóvenes de entre 7 y 21 años?

–Este proyecto nace de una escuela. Yo podía formar una big band con profesionales, pero que quería hacerlo con mis alumnos. Yo soy muy feliz viendo como un niño de ocho años empieza a escuchar Charlie Parker, Dextel Gordon... y de pronto empieza a tocar y a improvisar. Para mí es importante transmitir esa pasión a la gente joven, por eso trabajo con esa edad. Cuando ya tienen 21 años, o incluso antes, muchos comienzan a despuntar, como es el caso de Élia Bastida, Rita Payés o Eva Fernández. Otra particularidad de este proyecto es que yo no separo a los más pequeños de los mayores, al contrario. Si comparamos la música con una lengua, sería como separar a los bebés de los adultos. Así nunca asimilarían el lenguaje. Tienen que mezclarse, observar e imitar.