Os esquecidos muíños do río Buxel

Hai anos fixen por primeira vez este atractivo roteiro que vai dende Couso de Abaixo e os campos da Ermida á ponte de Cristín. Atoparemos, dándonos a benvida, un dos máis fermosos cruceiros do Concello de Agolada, no que aínda podemos admirar a policromía da que facía gala, no manto da virxe. Cara abaixo, pasando pola Guillerma, tamén se poden ver os restos dos muíños de Cabanelas e Fociños, Ponte Muiño e Buxel.

O Buxel ten as súas fontes nas chairas do Farelo, logo de sinalar o marco xeográfico entre Lugo e Pontevedra (Antas e Agolada), e debuxar o horizonte das terras de Borraxeiros cos cumios da serra en retirada, onde destaca a Pena da Virxe e o recordo da súa desaparecida capela e a lenda da auga que mana inverno e verán sen esgotarse. Logo de atravesar Couso e A Ermida, o río prosigue a súa viaxe por terras de Borraxeiros e Artoño, polo rego da Baíña, no lugar da Braña, buscando xa co nome de Lentisco as augas do rei dos ríos, o Ulla, onde remata a súa andaina, aínda que primeiro recolle as augas dos regos do Muíño de Orrea e, un pouco máis adiante, os de A Fontevella de Val, Sa e Porta da Uz.

Como curiosidade, teño que dicir que escoitei por primeira vez a Miguel Caramés e despois ao propio Anxo Oro –ambos fundadores daquela asociación Aventureiros de Baíña en 1994–, falar do noso Buxel como o Lentisco, nome co que se referían a el os máis vellos, mesmo o muiñeiro da mesma Casa Grande e incluso o propio Xosé Oro, médico e tío de Anxo, segundo me contaron. O lentisco é unha árbore, máis ben planta arbustiva e resinosa, que chega a alcanzar uns oito metros, con folla coriácea verde todo o ano, aínda que non se pode considerar perenne. As súas flores son de cor verdoso ou vermellas e o froito, non comestible e carnoso e vai ennegrecendo conforme madura. Planta de orixe mediterráneo que medra formando matos, a súa resina foi utilizada para combater o mal alento, como chicle para mastigar e mesmo en odontoloxía para empastes contra as caries dentais, e tamén foi usada a súa madeira para facer carbón, para lareiras e braseiros. Logo a pregunta xorde por si soa, por qué denominar a este pequeno rego co nome dunha árbore tan peculiar e inexistente na nosa comarca?

Despois dalgúns anos sen deixarme caer por alí, tentei volver facer o roteiro, pero tiven que dar volta buscando camiño varias veces, xa que a maleza, os toxos, as silveiras, uces e carqueixas son agora os amos e señores das congostras, carreiros e sendeiros polos que patear engrobas e tripar montes e prados preñados de herba, polos que ata hai ben poucos anos pescadores, labregos, curiosos e amantes da natureza podíamos gozar deste impresionante val e do seu río, xa practicamente baleiro das abundantes troitas que antano facían a ledicia dos afeccionados á pesca. Os muíños caen esquecidos por todos e o río reclama os seus dereitos e propiedade en forma de augas e enchentes que barren, limpan e asolan o que os homes xa non traballan, as súas pedras, pontellas, muros e pontes cargados de historia e saudade dun tempo que non foi nin mellor nin peor, tan so diferente do que coñecemos hoxe e no que aquelas xentes deixaron as súas pegadas en forma de ledicias, tristuras, amarguras e sen sabores de vida, esta mesma que estamos a abandonar progresivamente, nesta tristura de silencio e baleiro.

O pequeno Buxel, aprendiz de río coma quen di, no seu escaso percorrido polas terras de Agolada, atravesa o territorio da antiga capital do concello, A Guillerma, en Borraxeiros, despois de recoller as augas dos regos de Amance e de Couso, e pasar a carón do cruceiro de Cristín, para deixarse ir dende a Ponte Muiño, en forte pendente capaz de mover os rodicios de diferentes muíños, practicamente dez, hoxe en ruínas, salvo un deles en terras de Buxel, ata morrer no Ulla. Escasamente vinte quilómetros dunha torta e fermosa vida na que rega un dos vales máis fermosos de Agolada. Varios pequenos regatos son tributarios das súas augas e sempre presididos polo impoñente recorte do castro do mesmo nome, e a Pena Gundín, no Val de Sangorza, e dando lugar á única fraga da que aínda podemos presumir no concello, coma é a de Cendoi, pequena, pero digna de protexer e conservar.

San Cristovo de Borraxeiros é una das máis populosas parroquias do leste de Agolada. Ata a construción da nova estrada a Melide e A Coruña, os que tiveran que pasar por aquí, cara a Ourense, Lalín, Chantada, etc. atravesaban de cabo a rabo a aldea, e de cando en vez facían alto a tomar un cafetiño na taberna, que aínda conserva o seu cheiro tradicional daqueles comercios de “ultramarinos”. Unha das últimas tabernas de sempre, cargadas de historia e vida, onde as xentes recibían novas dos que marcharan, reuníanse a escoitar a radio, a xogar a partida,e a saber e coñecer da vida ledicia e penas. Na actualidade, A da Guillerma resiste como testemuña daquelas tabernas que vendían produtos e mercadorías precisamente chegados de ultramar, eran comercio e lugar de reunión cunha importantísima labor socializadora,onde obter información precisa de mortes, nacementos, casorios, enfados e amoríos, como de centro da vida, ao redor da cal xiraban moitas das cousas boas e malas da aldea. Anos máis tarde, a primeira televisión, por suposto en branco e negro, íase instalar alí, onde os veciños ían escoitar a información do telediario ou ver concursos e películas.

Aquí se localizaba a casa do Concello, hoxe local social, e a da Garda Civil, xa desaparecida. E precisamente aquí atopamos as ruínas de tres destes vellos muíños, na marxe dereita do río. Segundo me contaron algunhas das mulleres que acudiron a chamada do coche de reparto da panadeira Vidal, son coñecidos como muíños de Cabanelas e de Fuciños.

Tombas antropomorfas

Cruzando a estrada nacional, que nos leva cara a Melide, imos atopar o lugar de Ponte Muiño, onde tamén, por certo, podemos contemplar unhas tombas antropomorfas, sumamente interesantes. O sendeiro camiña a carón do Castro de Buxel, moi deteriorado polos traballos agrícolas e a desfeita de Unión Fenosa, que colocou enriba da croa unha torre de alta tensión, pero aínda así pódese contemplar o formidable terraplén e o parapeto que servía de muralla natural defensiva aos moradores do castro, que tiñan unha formidable vista dende a cima do val de Buxel, Artoño e Sangorza, onde se recorta sobre o ceo a Pena Gundín, coa súa característica forma.

A fervenza do Lentisco, como río bravo que é, encóntrase entre a Ponte da Vila e Buxel, apenas un quilómetro. Dende os muíños do Manchado, un remanso de paz, onde o río cae nun desnivel moi pronunciado, que servía para mover os rodicios, no seu tempo, de seis muíños, hoxe abandonados.

Os muíños de auga ou aceas construíanse á beira dos ríos, realizando unha presa para embalsar auga e conseguir unha diferenza de altura. A auga do encoro corría por unha canle e movía unha roda con penas (pás) chamada rodicio, que, á súa vez, movía as pedras ou moas do muíño.Ao conxunto formado polo encoro e máis o cano de alimentación do muíño chámaselle popularmente caneiro, sendo, xunto cos caneiros de pesca, elementos característicos da paisaxe dos ríos galegos.

Este modo de obter enerxía mecánica utilizábase tamén noutros usos, como os batáns, onde se trataban os coiros, ou nos serradoiros de madeira. Non existe na xeografía do noso país practicamente ningún rego, regato ou río, grande ou pequeno, no que non atopemos máis dun muiño, o que fala da súa importancia e relevancia transcendental para a vida das xentes e pobos.

En apenas vinte quilómetros de percorrido as augas deste regato moven unha boa cantidade de muíños, o que da fe da importancia que para as xentes do lugar tiñan as súas augas e, dende logo, fala do imprescindible que, para a economía familiar e a vida dos nosos ancestros, representaba a moenda e a vital función destas típicas e características construcións, como foron os muíños hoxe esquecidos.

En resumo, falamos dos muíños de Couso, os da Ermida, os da Guillerma e Barrio do Carme, o de Ponte Muiño e os sete en cascada de Buxel, os de Cendoi a carón do Pazo de Tras Pena e os que salpicaban as terras da Valiña, e Baíña mesmo, onde existía un dos máis importantes muíños da zona, como puidemos comprobar polo censo de contribución industrial da época. Na famosa “matrícula industrial”, que recollía os establecementos de todo tipo existentes, fálase para A Baíña da existencia en uso e funcionamento dun muíño, de dúas moas e forza hidráulica, propiedade de Xosé Oro Barrio, sendo alcalde Matías Fernández e secretario Miguel Conde, na data 27 de Febreiro do 1941. O referido muíño, un dos dous que tiñan en uso para cubrir as necesidades da casa grande e os veciños, nutríase, para mover as súas dúas grandes moas que trituraban os graos do maínzo, o trigo ou o centeo, das augas do Rego da Baíña, que nace preto de Agolada, no Monte das Mámoas e que no seu primeiro tramo leva o nome de Rego de Couso, no que morren os da Zaira e de Pumariños, e pasa por Borraxeiros, o lugar de Ponte Muiño, xa en Buxel, de Artoño, ao pé mesmo da Fraga de Cendoi e o Pazo de Tras Pena que separa.

Ata a súa desembocadura, o Buxel ou Lentisco, o río de Baíña, aínda garda a sombra dos bidueiros e ameneiros que xenerosamente acompañan o seu curso, os segredos de dous tres muíños, esquecidos e abandonados que no pasado foron fonte de riqueza e traballo, e fonte de inspiración das copliñas e cancións de amores de mozas, gaiteiros e muiñeiros, xente da terra, labregos de corazón.