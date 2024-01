Luis González Abal lleva más de 30 años en la asociación de vecinos, y en ese tiempo el colectivo consiguió para Silleda servicios como el instituto Pintor Colmeiro o el centro médico. Otros 13 años de su vida fueron como presidente de la Asociación Cultural Amigos do Lacón, con una fiesta gastronómica que ha celebrado 23 ediciones, y que supo vencer el parón de la pandemia con una cita, la del año pasado, a la que acudieron 1.460 comensales. Así que, con 75 años y un más que excelente curriculum como dinamizador de su pueblo, González Abal comunicó esta semana al resto de la directiva de Amigos do Lacón que abandona la presidencia.

“Ya tenía idea de dejarlo este año, me llegó la hora, y es el momento de que entre otra gente”. Intentó animar a algunos de sus compañeros de la junta directiva para que le relevasen en el cargo, pero la respuesta fue unánime: “Si dimites tú, dimitimos todos”. Insiste en que la edad y tantos años al frente le exigen ahora tiempo para sí mismo, pero también admite que en la decisión de dar un paso al lado influyó que este año los festivos locales sean el lunes posterior a la Festa da Empanada, el 26 de agosto, y el día de la romería de A Saleta, el 19 de septiembre. Entre 2019 y 2023 había sido precisamente la Festa do Lacón la que sustituyó como festivo local la romería religiosa, y este cambio para 2024 fue aprobado por la corporación pero sin consulta previa a la asociación, lo que creó cierto enfado. Y no solo porque puede perjudicar a la afluencia de la cita gastronómica, sino porque el colectivo había organizado ya en anteriores ediciones diversas propuestas lúdicas para todos los públicos, que contribuían a atraer gente al municipio.

La Asociación Cultural O Lacón no tiene socios de número, sino socios colaboradores, de modo que no va a celebrar asambleas para escoger nueva directiva. El ya expresidente anima a todos los vecinos a conformar un nuevo equipo que se ponga al frente de la cita gastronómica, puesto que su programación tendría que comenzar a diseñarse ya en las próximas semanas, aunque la cita sea a comienzos de julio. “La Festa do Lacón es muy importante para el sector”, recalca González Abal, que en más de una ocasión ya dejó claro que la cría y cebo de porcino en Silleda tiene bastante más peso que el vacuno. Recuerda, además, la excelente acogida de la velada gastronómica. Amigos do Lacón se creó en 1999 de la mano de Alfredo Ramos y, desde entonces, se ha mantenido siempre activa.