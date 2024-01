Las lluvias de los últimos meses ponen en jaque el suministro de grelos para el Cocido y el Entroido

Al ser una de las verduras de invierno, el grelo protagoniza las comidas de Carnaval, y, por tanto, es un ingrediente imprescindible del cocido. Las intensas heladas que cayeron en las primeras semanas del año pasado casi duplicaron el precio del manojo, como explica Carla Capelas, de la tienda D’Aldea, y este año puede pasar lo mismo si las noches gélidas acaban de destrozar unas plantaciones que quedaron ya muy castigadas por las lluvias.

Las sucesivas borrascas que atravesaron Galicia desde octubre, es decir, desde hace cuatro meses, terminaron por anegar los terrenos, y tanta humedad amarilleó las plantas. Fue lo que ocurrió en fincas particulares, como la que tiene Suso García en Carragoso, en Lalín. Sembró en septiembre cuatro variedades distintas, “nacieron bien y estaban preciosos hasta que vinieron las lluvias. El suelo está encharcado de tal forma que el otro día casi me enterré”.

García cultiva para autoconsumo y en épocas de abundancia también surte a algún restaurante. Su situación es similar a la de decenas de otras plantaciones de la comarca. En Silleda, por ejemplo, se localizan los principales proveedores de Conservas A Rosaleira, una empresa con sede en O Rosal y que años atrás tuvo un almacén en Cervaña. Esta firma calcula que se ha perdido un 50% de la cosecha de Trasdeza. “Hubo fincas que ya tuvieron que ser fresadas con el grelo aún muy pequeño”, en vista de que no iban a producir. La siembra ya tuvo que hacerse con retraso debido a la sequía que se arrastraba desde comienzos del verano, de modo que el suministro a la planta conservera también llegó a realizarse con un mes de demora y no comenzaron a envasar hasta noviembre.

Alternativas en Portugal y Castilla

Como decíamos, Silleda es el principal proveedor de A Rosaleira, por delante de Lugo o Santiago. A pesar de estos reveses meteorológicos, la empresa no ha subido el precio final. Al trabajar bajo el sello de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Grelos de Galicia, no puede surtirse de verduras cosechadas, por ejemplo, en Portugal o en Castilla, de las que sí pueden abastecerse los restaurantes en caso de que el producto empiece a escasear de cara a las próximas celebraciones gastronómicas de febrero. Desde Casa Currás, Alberto González cuenta que este restaurante cuenta con fincas propias de grelos y también con proveedores de Lugo. En vista de que también se cultivan en otros puntos de España, está seguro de que “no va a haber desabastecimiento” para el Cocido. “Nos quedan aún tres meses”, apunta, en referencia a la temporada alta en que se sirve el plato más conocido de Lalín, y recuerda que para los meses de verano, al no haber producto fresco, lo idóneo es congelarlo ya escaldado para después poder emplearlo con prácticamente todo su sabor.

Vedra, la primera con IXP

En las fruterías aún pueden comprarse manojos de grelos, pero si están o no en las estanterías durante las próximas semanas va a depender de cómo les afecten las heladas. Desde Lalín Frut, indican que la comarca dezana es una zona tan o más castigada por las lluvias que Vedra, la zona donde comenzaron a venderse los primeros manojos de grelos con IXP. En esta frutería no ha quedado otro remedio que subir el precio, mientras que en D’Aldea de momento no hay escasez “porque nosotros sembramos en una finca en Rodeiro y contamos con otros proveedor de Lalín. Es cierto que con la lluvia se anegaron y amarillean, pero el centro está bonito. Eso sí, a ver qué pasa de cara a la Feira do Cocido”, apunta Carla Capelas.

Lista de espera para el abonado de las fincas

En noviembre, les contábamos que las cooperativas aguardaban el cese de las lluvias para poder entrar en las fincas sembradas de maíz, poder ensilar o picar las cañas y sembrar forraje de invierno, porque de las 4.000 hectáreas que se suelen preparar en Deza para ensilar en primavera, solo estaban listas 2.000.

La situación de hoy no es muy diferente: en cooperativas como O Rodo ya hay lista de espera para poder abonar las fincas, pero habrá que aguardar algunas jornadas más, hasta que la tierra esté más seca. Y esa es otra: las fosas están casi al borde de su capacidad porque en estos meses ha sido imposible vaciarlas, al no poder entrar, precisamente, en las parcelas. Algún socio, incluso, se ha quedado sin cereal de invierno, y a estas alturas del año la opción más lógica es esperar a sembrar maíz directamente. “No tiene sentido echar ahora forraje de invierno y recogerlo en mayo” porque retrasaría la siembra del maíz, explica el presidente de O Rodo, Jesús Montes. El desbarajuste meteorológico ha servido, de paso, para encarecer el precio del cereal: la tonelada de paja, que antaño costaba entre 60 y 70 euros, está ya en los 230, muy cerca de lo que puede costar la alfalfa, a pesar de que esta tiene un aporte nutritivo bastante más elevado.