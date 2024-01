La ganadora del coche de ACOE: “Pensaba que era una estafa”

Los ganadores del sorteo de la campaña de Navidad de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) recibían ayer sus premios en un acto celebrado en la Praza do Concello a las 19.30 horas. Dentro de la amplia nómina de afortunados– un total de diez– las que se llevaron los dos primeros premios fueron las protagonistas del evento.

Así, Lorena Miguéns Constenla, vecina de Valga, acudió a la villa estradense para recoger las llaves de su nuevo Audi A1, vehículo que se encontraba expuesto durante las vacaciones navideñas en una urna de cristal. La joven de 32 años aseguró que cuando recibió la llamada este martes para notificarle que se había llevado el mayor premio, pensó que la estaban engañando: “Al principio pensaba que era una estafa, porque aunque envié los tickets no tenía ni idea de qué se sorteaba, y cuando me dijeron que había ganado un coche me sonó a broma”.

Miguéns residen actualmente en Valga, pero siente un apego especial por la localidad estradense, puesto que durante varios años fue vecina de ella. “Viví ahí con mi pareja por un tiempo y desde entonces vamos con cierta frecuencia, es un lugar que me llama mucho y al que le tengo apego”, comentó la afortunada. Fue en una de sus visitas que aprovechó para hacer un par de compras navideñas y cuando le hicieron saber que enviando los tickets de compra a un número de teléfono podría entrar en un sorteo, lo hizo sin demasiadas esperanzas, hasta olvidarse completamente del asunto. “La verdad es que estoy muy ilusionada y sorprendida, porque nunca me toca nada” bromeó la valguesa, para luego añadir: “Como ya tenemos coche no sabemos muy bien qué haremos con este, pero de momento nos lo vamos a quedar, ya que es un regalo”.

La otra gran ganadora de este sorteo fue la estradense Consuelo Troitiño, de 61 años. A ella fue a parar el viaje para dos personas valorado en 2.000 euros, por una compra realizada en Lencería Carmela. “Es la primera vez que me toca algo, y además un viaje, toda mi familia y yo estamos muy emocionados”, compartió esta vecina de A Estrada, que reconoció no ser una viajera asidua. “Por el trabajo de mi marido no solemos viajar mucho, porque cuando coge vacaciones lo que quiere es descansar y estar tranquilo, pero ahora que nos ha tocado esto vamos a planear algo, tenemos que pensar aún el destino y cómo cuadrar los días, pero nos hace mucha ilusión”, compartió Consuelo, que acudió sola a recoger el premio ya que por horario, su marido no pudo acompañarla al evento.

Por último, aunque estas dos mujeres fueron las que se llevaron los regalos más grandes, otras ocho personas se llevaron a casa ayer premios como una escoba aspiradora, una nintendo switch, un portátil gamer, una tarjeta de combustible valorada en 300 euros, dos cestas de Navidad y un móvil Iphone 14, poniendo así el broche de oro a una exitosa campaña de Navidad, en la que se recibieron 35.000 tickets, un 10% más que en la pasada edición.