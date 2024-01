El Concello de A Estrada anunció ayer su programación para los festejos de Entroido que tendrán lugar desde el viernes 9 de febrero hasta el sábado 17 del mismo mes. La edil de Juventud, Lucía Seoane, fue la responsable de desmenuzar el programa “con muchísimas actividades”.

Como se mencionaba anteriormente, las festividades de carnaval comenzarán a andar el viernes 9 de febrero con el concurso de disfraces de la hostelería local (incluida la Zona dos Viños). Como todos los años, las personas disfrazadas serán puntuadas en cada establecimiento en el que consuman y los que reciban la puntuación más alta se llevarán el premio. Empezará a las 21.00 horas y se nombrará a los ganadores a las 02.00 horas. Todavía no se conocen los premios ni las categorías, ya que los hosteleros se reunirán la próxima semana para ultimar detalles. Asimismo, los establecimientos interesados en participar tienen hasta este domingo para anotarse, motivo por el que tampoco se sabe cuántos bares se unirán a la iniciativa.

El sábado 10 tendrá lugar desde las 17.00 horas el baile de disfraces infantil en la segunda planta de la Praza do Mercado, donde habrá actividades de diversa índole además de una merienda. Este mismo día, a las 17.30 horas, la residencia de mayores también acogerá una actividad similar en la que los usuarios podrán bailar y disfrutar de las tradicionales filloas.

El domingo no hay actividades programadas para la localidad, pero será en esta jornada cuando se celebre el Entroido de Couso. De este modo, no será hasta el lunes 12 que se recupere la programación municipal, con un concurso y desfile de disfraces presentado por Isi, como todos los años. La cita está prevista para las 17.00 horas y las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el último minuto, tanto en el Concello como a través del correo electrónico municipal, presencialmente en la calle Antón Losada antes del momento de salida. El recorrido en esta ocasión será el mismo que el del martes de carnaval, desde la Antón Losada se continuará por la Avenida de Santiago, Avenida de América, Peregrina, Praza da Farola, Calvo Sotelo, Severino Trigo y Praza da Feira. La cuantía de los premios será mayo que a ediciones pasadas en la categoría de grupos. Así, en la individual infantil (hasta 14 años), habrá premio único de 90 euros, en la individual adulto, premio único de 120 euros, en parejas, premio único de 150 euros y en la de mascotas, premio único de 50 euros. Mientras, en la de grupos el primer premio será de 1.2000 euros, el segundo de 600, el tercero de 300 y, por primera vez, una cuarta posición de 150 euros. Otra novedad es que el dinero se entregará en metálico, con los devengos pertinentes. Además, se incluye en esta categoría un premio especial de 200 euros para una agrupación local con un mínimo del 50% de residentes del concello. Así, el tribunal estará constituido por la edil Lucía Seoane, el miembro de Producciones Trípode, Juan Pedro Pérez y las actrices Chelo do Rejo y Sali Torres.

Por último, el martes 13 se celebrará el tradicional desfile con la participación de los Xenerais de Santa Cristina de Vea, siguiendo el recorrido de todos los años (el mismo que el lunes) para acabar con los Vivas y Encontros dos Xenerais en la Praza da Feira a las 18.30 horas, presentados por Pablo Chichas. Ya para rematar, el sábado 17 tendrá lugar el sábado de piñata, con el entierro del salmón desde las 19.00 horas.

Verbena en Guimarei con París de Noia

Por otra parte, el lunes 12 de febrero se celebra en Guimarei la Santa Apolonia, en una de las citas más emblemáticas de A Estrada y alrededores en la época de carnaval. Así, desde las 13.00 horas, cuando se celebre la misa por la patrona de esta parroquia, comenzarán los festejos, para continuar con una sesión vermú a cargo del grupo local Tamparrantán. Con todo, no será hasta las 23.00 horas que el campo de la fiesta comienza a bullir con el mítico baile de disfraces. Una verbena en la que por tercer año consecutivo se contará con la orquesta París de Noia, que en esta ocasión compartirá actuación con la orquesta Finisterre. Asimismo, para los que quieran desplazarse hasta esta verbena pero no deseen coger el coche, habrá servicio de autobús desde la villa durante el tiempo que dure la fiesta. El precio por viaje será de dos euros. Mientras que para los que sí lleven vehículo, contarán con zona de aparcamiento gratuita en las inmediaciones. Además, habrá carpa por si llueve.