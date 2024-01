Hoxe,, ás 20.00 horas, terá lugar no Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín a inauguración da exposición central da LVI Feira do Cocido que este ano ten como protagonista a unha escultora referente desde hai décadas na arte galega como é Soledad Penalta que presenta baixo o título de “Formas e grafismos” unha mostra con selo propio indiscutible conformada por 14 pezas de gran formato, algunha delas inédita. Pezas que acompaña doutros elementos compositivos, maiormente textos, que dan vida e humanizan as súas obras (compostas de materiais fríos como o aceiro cortén ou o ferro).

A exposición é promovida polo Concello de Lalín, e comisariada por Cecilia Doporto Regueira, por José Luis Rey e pola propia Penalta, e conta coa colaboración económica da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura que edita o catálogo da mostra, do que mañá se entregará un exemplar aos asistentes. No acto inaugural está prevista a participación do alcalde de Lalín, José Crespo, e do director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ademais do comisariado e da concelleira de Cultura. Ao remate terá lugar unha visita guiada pola mostra que poderá verse ata comezos de abril no museo lalinense. Soledad Penalta é un dos valores escultóricos de referencia da plástica galega contemporánea con máis de corenta anos de produción creativa en diversos países. Académica numeraria da Real Academia de Belas Artes, Premio da Cultura Galega e Premio da Crítica, Penalta plasma a través da escultura os seus sentimentos: realiza obras que humanizan os materiais, dotándoas de movemento e de fortaleza. É unha asidua participante na Bienal Pintor Laxeiro, no Cocido das Artes e na mostra EmporcARTE da capital dezá.