“Le prometí a San Antón propagar su fe si me curaba un burrito que tenía enfermo”

Este domingo en la iglesia parroquial de Gresande tendrá lugar una de esas ceremonias curiosas que cada año con motivo de la celebración de San Antón Abad tendrá como protagonistas a los animales. A partir de las 17.00 horas, además de la bendición del párroco, mascotas y demás obtendrán un obsequio consistente en unas chapas de protección del santo patrón. Raquel González González es la cuidadora del templo y la artífice del reparto de estos regalos entre los animales.

–¿Cómo hace para compaginar tantas tareas al mismo tiempo?

–La verdad es que hago de todo un poco. Entre trabajar y cuidar los animales, los caballos y todo eso, siempre tienes que hacer en una aldea como Gresande. Date cuenta de que tengo tres caballos, gallinas y tres cerdos, además de un perro.

–¿Cómo van los preparativos del San Antón Abad en Gresande?

–Esperemos que el tiempo nos acompañe porque creo que no va a llover. Y, bueno, allí a los vecinos los tengo a todos muy animados. De hecho, también está previsto que participe el coro parroquial y este año por primera vez también van a ir a tocar mis gaiteiros de Repenicando. Y, por supuesto, cuento con las manos amigas que participen. El año pasado hubo bastantes mascotas y como los vecinos también me arropan, espero que este año se junten muchas más.

–¿Por qué aceptó ser la encargada de la iglesia parroquial?

–Yo soy pedánea, ahora, recientemente en la tierra de mi familia. Desde que falleció mi abuelo, que hizo tres años en el mes de septiembre, cogí un poco el mando de la iglesia parroquial de Gresande y me hago responsable de que esté cuidada. Un padre me ayuda de vez en cuando pero, después, yo me encargo de la limpieza del atrio y, también, del templo. Me involucro en esas cosas porque me gusta tener aquello lo mejor que puedo.

–¿Conoce a alguna mujer que haga lo mismo en otro sitio?

–Es raro que una mujer se dedique a esto. Lo hago porque mi abuelo siempre decía que cuando muriera todo iba quedar alejado de la mano de Dios. Y yo siempre le decía que estuviera tranquilo porque me encargaría. A mi me gusta hacerlo porque yo adoro a la aldea y lo hago encantada de la vida.

–¿Cuándo se le ocurrió regalar chapas con motivo de San Antón?

–Quería animar un poco más a la gente y regarle un cariño por acercarse hasta la iglesia ese día. De paso, tienen un recuerdo y el santo seguro que se lo premia. Date cuenta de que vienen muchos niños ese día. Al final, un niño no le da importancia a una estampita pero estas chapas, como son de colores, y las grabamos con la frase “que san Antón me protexa” para colgarla, pienso que les hace más ilusión.

–¿Qué previsión de número de animales se espera el domingo?

–El año pasado, si no equivoco, hubo sobre treinta o algo así. Nosotros incluso llegamos a tener cuatro caballos, perros o gatos. Hubo una familia que trajo hasta cinco mascotas para la bendición.

–¿Por qué se decidió a organizar por su cuenta un evento que ya cuenta con tanta solera?

–Lo decidí hacer yo porque me gustan muchos los animales. Todo empezó después de que me enfermara un burrito que tenía conmigo. Hice la promesa a San Antón de que si me lo sanaba me encargaría de propagar su fe. Y así fue. Compré la imagen del santo después de que se curara el burrito y me propuse ofrecerle una misa todos los años para venerar al patrón.

–¿Dónde compró la imagen del San Antón de Gresande?

–El santo vino de Italia porque lo compré a través de una página de internet. Imagínate. Ahora, aquí en Lalín, no tienes donde comprar imágenes de ningún santo. Mi hermana y yo estuvimos viendo en Santiago por si encontrábamos alguna imagen, pero nada. Al final, el San Antón Abad que hay en Gresande es italiano, pero lo importante es que nos traiga cosas buenas.

“Con la música conoces gente y aprendes valores”

–¿Cómo lleva lo de ser pedánea en la tierra de su familia?

–Bien, la verdad. Como ya llevaba tiempo muy integrada con los vecinos, pues, todo fue más sencillo. Cuando decidí hacerme responsable un poco de la iglesia parroquial puse en marcha un grupo de WhatsApp con todos los vecinos de Gresande. A través de él, comunico a todos cuando va a tener lugar alguna misa o si hay defunciones. Y la gente está muy contenta porque ya tenía mucho contacto con los vecinos y lo de ser la pedánea lo llevo sin ningún problema. Lo afronto con ilusión y sé también que es algo que hay que tomarse con paciencia porque a veces los tiempos no van con las obras. Esperemos que nos entendamos entre todos y eso.

–Y por si todo esto fuera poco, también se dedica a la música tradicional con su grupo.

–Eso mismo. Llevo treinta años con la gaita. Empecé con Plácido Rozas, que fue el que me enseñó y al que siempre estaré sumamente agradecida por todo lo que hizo por mí. Estuve en su grupo durante muchos años y sigo manteniendo con él una amistad maravilloso. Además, a veces, cuando a él le hago falta yo les ayudo y, al revés, si lo necesito, él me viene a acompañar con el grupo. Con el paso del tiempo me decidí a formar Repenicando y ahí estamos.

–¿Les llaman para amenizar las fiestas en el municipio?

–Estoy muy contenta porque tengo un equipo fabuloso de compañeros. Ahora somos cuatro. Noelia, Suso y Nenucha. Este año pasado estuvimos en muchísimas fiestas tocando. Siempre diré que le debo mucho a la música porque aprendes a relacionarte con la gente, conoces a las personas y, además, aprendes valores. Como te digo, estoy muy agradecida tanto a Plácido como a la música porque te ayuda en la vida. Muchas veces voy por la calle con amigos y, al ver que saludo a gente, me dicen que conozco a muchas personas. Yo les digo que de andar por ahí con el grupo conoces a mucha gente.