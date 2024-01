A artista cruceña Estela Quintás Fernández colga as súa pinturas dende onte no Café de Mili da capital dezá. A mostra que se pode ver xa nas paredes do establecemento hosteleiro de Lalín consta de pinturas feitas coa técnica do acrílico fluido, a preferida por esta pintora que tamén participou na derradeira edición da mostra Crucesarte, na súa terra natal.