“Facer historia ou polo menos transmitila” é o propósito dos Baldréus con vistas ao vindeiro Entroido de Silleda. Logo da grata sorpresa que supuxo a súa irrupción o ano pasado, agora quérenlle dar unha volta máis á súa proposta entroideira mergullándose na historia de Trasdeza, segundo indican desde SIC Iniciativas Culturais, que organiza o Domingo de Baldréus.

Hai un ano centraran os seus esforzos en recuperar a festa do entroido na vila de Silleda, unha festa que levaba tempo esmorecendo pero que en tempos fora grande e un símbolo do ben que se poden facer as cousas por esas terras. E outro símbolo fundamental da etnografía de Silleda, se cadra o que máis, é o seu románico. Por iso, os Baldréus presentarán orgullosos este ano dúas novas figuras, dúas novas máscaras inspiradas non só no riquísimo románico trasdezao, senón tamén na natureza que rodea aos seus templos. Na creación destas máscaras están a traballar, de xeito desinteresado, Coas Mans Artesanía e Carmiña Floristas, creadores tamén o ano pasado das máscaras de Frei Lourenzo e o Demo de Carboeiro, respectivamente.

En palabras de Xosé Filloy, presidente de SIC Iniciativas Culturais, “tanto o románico coma o entroido son dous valores fundamentais, de Silleda pero tamén do resto do país, e por iso nos pareceu que a combinación dos dous era algo tan evidente que non podiamos deixar pasar a oportunidade”. Para Lucía Ares, vicepresidenta do colectivo, “hai moitas maneiras de aproximarse ao románico, pero nós farémolo sempre desde a peneira do entroido, con respecto pola nosa historia pero co humor do entroido galego sempre presente”.

Loxicamente, estas novas figuras non se presentarán en sociedade ata o propio Domingo de Baldréus, que terá lugar o 11 de febreiro. Ese día percorrerán as rúas de Silleda acompañando aos Baldréus, que nesta nova edición tamén medrarán en número, pasando dos 6 de 2023 aos 12 de 2024: “moito máis colorido e moito máis son para embelecer as rúas da capital trasdezá no domingo de Entroido”, apunta a organización.

Petitorio

Nesta misma fin de semana, integrantes de SIC Iniciativas Culturais comezarán a percorrer as rúas de Silleda ofrecéndolle á veciñanza a oportunidade de colaborar co Entroido. Repartirán nos comercios e empresas colaboradoras adhesivos co eslogan Eu tamén son Baldréu e cunha figura dun Baldréu deseñada especialmente para a ocasión por Xiralúa, Estudio Creativo.

Por outra banda, desde SIC seguen a buscar patrocinadores para axudaren cos costes de creación das máscaras, todas elas feitas artesanalmente e en moitos casos cun proceso laborioso e materiais que poden supoñer un alto coste, e fan un chamamento ao tecido empresarial e social da vila para que, na medida das súas posibilidades, poidan contribuir a que o entroido silledense sexa grande outra vez. Con estas axudas esperan que o Domingo de Baldréus se consolide en Silleda e colleite, como mínimo, o mesmo éxito que na edición anterior.