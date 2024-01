“Quero que coa adaptación de ‘Memorias dun neno labrego’ a xente poida conectar co pasado”

Iria Aldegunde é un dos mellores exemplos de que unha boa historia merece ser lida máis dunha vez, porque non vai defraudar ao lector, senón darlle perspectivas diferentes. Esta ilustradora compostelá leu por primeira vez Memorias dun neno labrego con 11 anos. Volvería a ela en dúas ocasions máis no instituto, e unha cuarta, xa con 20 anos, na que “me dei conta de que sería un bo libro para adaptar ao cómic”. Habería unha lectura máis profesional, por así decilo, cando traballou nesa adaptación. O resultado sairá a luz a finais de mes, publicado por Galaxia.

–É a súa primeira adaptación profesional ao cómic. Por que escolleu a obra máis coñecida de Neira Vilas? É un reto?

–Non, o reto para min era a menor das preocupacións. Lin varias veces Memorias dun neno labrego, e coñecía a Neira Vilas porque veu nunha ocasión ao meu colexio, e eu estivera na súa casa porque era amigo do meu avó, o ensaísta Xosé Chao Rego. Lembro outras anécdotas de Neira Vilas, como que o meu pai contaba que este escritor sabía en torno a 90.000 palaras, mentres que unha persoa do común pode coñecer sobre 50.000. Eu, ainda que tamén lera O cabaliño de Buxo, en realidade fun crecendo con Memorias e, de feito, con 20 anos deime conta de que tiña a idade de Eladia, a moza coa que Balbino tivera un frechazo. Segundo vas lendo un libro a idades diferentes, tes perspectivas diferentes, como ocorre con O principiño, que recomendan lelo tres veces ao longo da vida.

–Como foi ese traballo de adaptación? Levaríalle meses...

–Pois levoume dous anos (risas). Reorganicei a historia para tentar a orde cronolóxica que máis sentido me tiña a min. Por iso, hai capítulos que quedaron fóra, tendo en conta que é un libro moi denso, moi difícil de recortar. Eu quería centrarme no tema da soidade, mentres que o orixinal aborda un tema por cada capítulo. Así, no cómic temos un único flashback, o da parte de Miguel, o irmán maior. O resto quedou ordenado de maneira que teñamos unha historia de Balbino dede que é neno ata que marcha, xa de adulto. Os cómics levan moito tempo, porque hai que traducir pensamentos a accións, facer un guión completo, despois o storyboard (un guión gráfico) sen globos, para que os bocadillos non interfiran no debuxo, e tendo en conta que en Memorias hai moito diálogo. Tamén tiven que consultar moito vocabulario coa Real Academia Galega porque, por exemplo, na edición do 50 aniversario, en 2011, non aparececía a palabra “armadanzas”, así que empreguei argalleiros. Pasárame isto xa nalgunhas edicións anteriores, nas que en lugar de ‘ferida’ aparecía ‘frida’. Puiden afondar moito na cuestión lingüística deste libro grazas a que os meus pais son profesores de galego.

–Xa que fala de lingua, vostede formouse en Filoloxía Inglesa, pese a que xa de nena lle tiraba o mundo do cómic. Sabía, dalgún xeito, que ía adicarse a isto?

–Sabía que podía facer cómics, pero non sabía se podía vivir diso. Con 11 anos xa fixera un cómic de dúas páxinas para un traballo escolar de sexto, unha adaptación da primeira páxina do Poema de Mio Cid. Despois colaborei en dous libros colectivos: un era unha homenaxe a Xaquín Marín e o outro, sobre Florencio Delgado Gurriarán. Agora teño unha idea que aínda debo formar e outro proxecto no que estou traballando.

–Vostede ten 23 anos. Seguro que o seu rural ou o de calquera neno de agora é moi diferente á aldea na que se criou Balbino.

–É certo que cambiou moito o rural no que está ambientado o libro de Neira Vilas, pero hai conceptos cos que se poden identificar os cativos. Por exemplo, a desigualdade que podía ter Balbino cara ao señorito pode semellarse moito aos casos de acoso escolar, penso que aí poden identificarse. E hai que pensar que hoxe en día hai moitos nenos que antes de ir á escola botan unha man nos labores do campo. Aínda que nacín en Compostela e por vía materna teño un avó escritor, por vía paterna a miña familia é labrega, e de aí que eu tivese moitísimo contacto co rural. O meu pai conserva vídeos meus e de meu irmán afalándolles ás vacas. Eu carguei herba e sentinme moi identificada cando Balbino falaba de cando lle saían bochas nas mans de traballar. Veño dunha aldea de Lugo que ten tres habitantes, así que entendía perfectamente a falta de nenos, ou que determinados servizos como o centro de saúde ou unha cafetería estivesen a tres quilómetros, ou ter que madrugar para facer o noso propio pan. Digamos que, no contacto co rural, aprendín a man en vez de a máquina.

–Está nerviosa ou con incerteza ante a acollida que poida ter o cómic?

–Agora xa non, o certo é que si estiven nerviosa mentres facía o libro. Penso que alea iacta est, que a sorte está botada e que agora xa está feito. Quero que con este cómic a xente poida conectar co pasado, sinto que dei un paso. Tamén é verdade, cando saiba xusto o día en que se publica, igual a xornada anterior non poderei durmir (risas).