A Estrada, a donde no llega manda recado, aunque la mayoría de las veces, llega. Entre la amplia nómina de talento local esparcido por el mundo, la veterinaria e investigadora natural de Callobre, Paula Rodríguez Villamayor, vuelve a poner el listón alto participando en el programa de intercambio Fulbright, el más prestigioso del mundo, a través del cual realizará un contrato postdoctoral en la Universidad de Columbia, Nueva York. Una institución que forma parte de la conocida Ivy League, el conjunto de universidades más prestigiosas de Norteamérica.

La estradense consiguió acceder a esta oportunidad a través de la convocatoria anual de la Xunta de Galicia. “Sigo asociada a la Universidad de Santiago, y el programa supone dos años de investigación en Columbia y un tercero en Lugo, donde trabajaré en el departamento de genética” explica Rodríguez Villamayor, que reconoce sentirse tremendamente afortunada de vivir esta experiencia.

Así, durante estos dos años la joven investigadora se dedicará a investigar los peces betta en materia de genética del comportamiento, un concepto que para muchos será poco familiar, pero que la estradense define del siguiente modo: “L genética del comportamiento sería las bases moleculares de cómo nos comportamos, los circuitos neuronales que activan nuestras respuestas”. De este modo, su trabajo se centrará en “aprender lo máximo posible de un modelo de investigación que es pionero e intentar llevarlo a Lugo para implementarlo mejorar la reproducción en especies de acuicultura”.

Esta no es la primera vez que Paula Rodríguez trabaja en es ámbito. De hecho, su tesis doctoral ya versaba sobre neurogenética, aunque entonces el objeto de estudio era el conejo. Más tarde también tuvo la oportunidad de investigar peces, particularmente el lenguado y el rodaballo de acuicultura. Con todo, esta es la primera vez que estudia el comportamiento del pez betta. En este sentido, la estradense comenta: “Generalmente las especies modelo son el ratón y pez cebra, pero ahora el pez betta también está siendo modelo de estudio en investigaciones que aplicar a enfermedades humanas”. “Es mi primera vez trabajando con él y resulta especialmente interesante para técnicas de genética del comportamiento porque es muy agresivo y muestra muchos problemas conductuales” declara la doctora.

Este factor es precisamente uno de los que convierte a este proyecto en puntero, ya que no existen muchas investigaciones de este tipo que utilicen esta especie como objeto de estudio. Pero además, Rodríguez Villamayor ve en esta experiencia que a penas acaba de comenzar una puerta para conocer cómo es trabajar en una institución con recursos mucho más abundantes: “Es un aliciente para mí realizar el postdoctorado en un lugar en el que se cuenta con tanta financiación, recursos y técnicas tan avanzadas”. Por si esto fuese poco, el director del insitituto para el que investigará, Richard Alex, fue reconocido con el premio nobel de olfativo. "Es una suerte trabajar aquí, ya que mi línea de investigación se centra en el olfato y su vínculo con las conductas socio-sexuales" sostiene doctora.

Si bien, como se mencionaba anteriormente, su aventura yankee a penas acaba de comenzar, pues aterrizó en Nueva York hace tan solo cuatro días, la estradense ya ha podido comprobar que hay grandes diferencias en el estilo de vida, las costumbres y la forma de trabajar en la ciudad de los rascacielos respecto a Galicia. Pero esto no la detiene a la hora de empezar esta nueva etapa con ilusión: “Soy consciente de que es un enorme privilegio estar aquí y formar parte de este programa. Es como un sueño”.

Además, esta no es la primera vez que la investigadora hace sus maletas y poner rumbo a otro país. De hecho, antes de embarcarse en este proyecto, Paula Villamayor ya había trabajado durante dos años en Reino Unido, por lo que ni el idioma ni el empezar de cero en un lugar desconocido son extraños para ella. De todos modos, reconoce que la morriña es real y difícil de dejar atrás. “Siempre es complicado mudarse a un sitio nuevo y adaptarse, pero tengo que admi que he tenido mucha suerte, aquí todo el mundo ha sido amable conmigo y me ha intentado facilitar las cosas lo máximo posible desde que llegué”.

Por fortuna, esta andanza la inicia con algunos compatriotas en la lista de contactos a los que llamar para pedir orientación. “Una compañera investigadora de la Universidad de Santiago me comentó que conocía a otros dos gallegos trabajando en investigación en la Universidad de Cornell, también en Nueva York, así que me pasó su número para que tuviese a alguien de mano cuando llegara” cuenta la joven, para luego añadir: “No nos conocíamos pero hablábamos online y me dieron un montón de consejos. Una vez llegué ya quedamos y la verdad es que han sido de enorme ayuda en este proceso”.

De hecho, la estradense asegura que existe un sentir común de aquellos que viven lejos de sus casas, especialmente si son gallegos: “Los que estamos fuera solemos entendernos y crear comunidad allí donde estamos para hacer la nostalgia más llevadera”.

Así, esta vecina de Callobre inicia ahora una etapa de dos años en la Gran Manzana con vistas a regresar y poder instalarse definitivamente en Galicia, siempre y cuando se de la oportunidad laboral. “Para los que trabajamos en investigación en Galicia nunca se sabe a cuántos países tendremos que emigrar antes de poder volver a casa con buenas condiciones” lamenta.