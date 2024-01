El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago acaba de incorporar un microscopio multifotón a su dotación tecnológica, convirtiéndose en el primer equipo de imagen de estas características instalado en Galicia y uno de los pocos existentes en la península. Un equipo que prestará servicio al personal investigador del IDIS, pero también al resto de grupos que respaldaron su solicitud, y que pertenecen al Instituto de Investigación Biomédica INIBIC (A Coruña) e IIS Galicia Sur (Vigo), en la comunidad; así como a ISPA (Asturias), IBSAL (Salamanca) e IDIPAZ (Madrid).

Esta nueva incorporación se dio a conocer en un acto en el anfiteatro del IDIS presidido por la gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, y por la directora científica del IDIS, María Luz Couce, quien indicó que “la adquisición de esta nueva infraestructura es, sin lugar a dudas, para el IDIS y para los demás centros participantes, una iniciativa estratégica que ayudará a consolidarse como entidades de referencia internacional en investigación, posibilitando que se continúe desarrollando el pujante sector biotecnológico de la región”.

El proceso para poder contar con este microscopio multifotón fue impulsado por José Castillo, director científico del IDIS en el momento de la solicitud, y su llegada ha sido posible al obtener una ayuda en la convocatoria competitiva de infraestructuras del Instituto de Salud Carlos III, que lo ha financiado con 1.150.000 €, con cargo a los fondos europeos Next Generation. En la propuesta participaron los seis institutos de investigación sanitaria mencionados de cuatro comunidades. Ya instalado los Laboratorios de Investigación en Neurociencias Clínicas del IDIS, permitirá la visualización de tejidos, células y otras muestras biológicas de tamaño submicrométricos, tanto en condiciones in vitro como in vivo.

El responsable del manejo del microscopio multifotón, Pablo Hervella, quiso agradecer el trabajo de los tres institutos que participaron en la propuesta y a todos los que impulsaron la incorporación de esta nueva infraestructura, puesto que “sin esa labor tan complicada no sería posible”.

También la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, resaltó la generosidad de los institutos que colaboraron en la propuesta “para disfrutar de una tecnología como esta que, evidentemente, es difícil conseguir y que ayudará a ampliar el personal investigador, al mismo tiempo que fortalecerá nuestras relaciones con otros centros, no solo a nivel nacional, sino también internacional”, según publica el IDIS en su web.

Versatilidad

La plataforma cuenta con un equipo de imagen muy versátil que será utilizado en diversas áreas de investigación como neurociencias, oncología, cardiología, endocrinología o enfermedades raras, “potenciando de manera relevante la investigación traslacional, repercutiendo de forma directa en la calidad de vida de los pacientes y en la optimización de recursos del sistema sanitario”, apuntó la gerente del área sanitaria.

El nuevo microscopio multifotón permitirá a los grupos de investigación incrementar de forma relevante su participación en proyectos y consorcios europeos, así como sus relaciones con la industria farmacéutica y biotecnológica, al aumentar con esta adquisición la capacidad tecnológica. Además, este nuevo equipamiento favorecerá la incorporación de investigadores que desarrollen estudios preclínicos en los centros, como paso previo al desarrollo de diferentes ensayos clínicos.

A la presentación de este viernes acudió personal investigador del IDIS y representantes de otros centros participantes en la propuesta de la adquisición de la infraestructura, como Mar Castellanos, directora científica del INIBIC; Francisco Blanco, exdirector científico del INIBIC; José Ramón Fernández Lorenzo, exdirector científico del IISGS, y Ángeles Almeida Parra, subdirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.