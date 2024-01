Las fuerzas políticas firmantes del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que incluye bonificaciones para los usuarios de la AP-53, censuran la decisión del grupo popular en el Senado de reivindicar la gratuidad de la vía mediante un peaje en sombra. Socialistas y nacionalistas alegan que si esta autopista tiene uno de los peajes más caros de España es exclusivamente por culpa del PP, partido que estaba al frente del ejecutivo central cuando se construyó esta infraestructura y el mismo que no hizo nada por minimizar los precios cuando gobernó con mayoría absoluta en Madrid.

“La autopista tiene peaje tiene peaje por culpa exclusiva del Partido Popular”. “Los lalinenses y los gallegos están hartos de que el PP les tome el pelo con esta autopista; una autopista que debió ser gratuita pero a la que el PP le impuso una de los peajes más caros de España, privatizándola por décadas y haciéndonos pagar a los lalinenses desde Dozón”, incidió la secretaria general del PSOE de Lalín, Alba Forno, quien recordó el modelo gratuito entre Dozón y Ourense con el bipartito en la Xunta. Anunció una moción solicitándole a los grupos políticos en las cámaras estatales el apoyo a la rebaja del peaje de la AP-53 y de todos los peajes en Galicia. La socialista le reclamó al senador José Crespo “un mínimo de coherencia y dignidad política cuando hablamos de un tema tan serio” recordando que “hasta hace un mes decía que la gratuidad era inviable”. “Quizá fue Baltar quien le hizo cambiar de opinión y le pidió quitar el peaje para poder pasar la 200 por hora”, ironizó. Alba Forno señaló que “este grotesco cambio de estrategia de Crespo demuestra que al PP no le interesa rebajar el peaje, sino seguir utilizando la AP-53 como arma para confrontar con el Gobierno central y con la que hacerle campaña a Rueda”. Y recordó el silencio de Crespo cuando el PP aplicó estos peaje.

Para el responsable comarcal del BNG, Xoán Blanco, la reivindicación de anteayer del PP tendría credibilidad “si cuando tienen responsabilidades de gobierno hicieran lo que ahora reclaman”. En primer lugar cita la exigencia de su partido al Gobierno central socialista para aplicar este año las bonificaciones y pide “seriedad y coherencia” a los populares. “Crespo anda por donde sopla el viento, parece la veleta del Senado”, alega, e insiste en que los prohibitivos precios de la AP-53 tienen al PP como único culpable.

Además, Blanco dice que el BNG siempre buscó la gratuidad de la vía no en función de quién gobierna en Madrid y en consecuencia tiene “las manos libres como siempre recuerda nuestra portavoz Nacional, Ana Pontón. Crespo y sus acompañantes que se dejen de monadas, ya que este tipo de actuaciones del PP son las que le restan seriedad a la política, pero los vecinos de la comarca no son ilusos y tomarán nota de este oportunismo fraudulento”, manifiesta. Dice que a su organización no la van a adelantar en este tema, “ya que tenemos el trabajo hecho y una vez se aprueben los presupuestos del Estado se aplicarán los descuentos y rebajas pactados y eso sabiendo que tienen gente muy veloz por las autopistas por lo menos cuando va en coche oficial”, concluye.