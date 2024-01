“La muestra de Lalín es mi resurrección porque pensé que no volvía a exponer”

La LVI Feira do Cocido de Lalín incluye en su programación una interesante muestra escultórica de Soledad Penalta Lorenzo (Noia, 1943). Se trata de la exposición que lleva por título “Formas e grafismos”, compuesta por 14 piezas de gran formato, y que está comisariada por Cecilia Doporto, José Luis Rey y la propia Penalta. La creadora desarrolló su trabajo en diferentes seminarios y talleres, con maestros como Isaac Díaz Pardo. No fue hasta los años 90 que empezó a trabajar con fundiciones de bronce, hierro y acero, destacando las esculturas de gran formato al aire libre, algunas de las cuales se exponen públicamente. En el año 2018 fue nombrada académica numeraria de la Real Academia Galega de Belas Artes en la sección de Escultura.

–¿Lo que vamos a poder ver en Lalín es su última producción o se trata de una muestra con piezas de todas las etapas artísticas?

–Las piezas que voy a llevar a Lalín pertenecen a distintas épocas porque yo estuve un poquito parada por el problema que me ocasionó el coronavirus, una cosa de corazón. Fue un ictus pero sin atenderme al físico. Eso hizo que parase en mi producción porque me cansaba y estuve con otros problemas por los que estoy tomando bastante medicación. Entonces, paré un poco y ahora empiezo de nuevo. La verdad es que no estoy recuperada del todo pero ya me adapté a mi nueva situación.

–¿Qué cronología tienen las obras que expondrá en Lalín?

–Si no recuerdo mal, deben de ser de los últimos diez años o así. La última pieza está incluida y la hice un poco antes de que tuviera el problema del que te hablé. De todas formas, tengo que subrayar que se puede decir que todas son nuevas porque a lo mejor sólo las expuse una vez. Es más, una de las esculturas que llevo a Lalín nunca la expuse hasta ahora. Como siempre realizo obras para las últimas exposiciones y entonces, estas las tenía ahí sin exponer.

–¿Se encuentra con fuerzas para retomar su trabajo?

–Tengo que reconocer que voy más lenta que antes porque son varias cosas las que aparecieron con el virus. Por ejemplo, como yo trabajo con metal el polvillo ese se me metió en los pulmones y los tengo como si fumara toda mi vida cuando nunca lo probé. Es una cosa curiosa. Siempre supuse que eso sucedía porque cuando yo pasaba determinadas horas trabajando pues tenía el polvillo en torno a la nariz y salía de color oscuro cuando me sonaba. Incluso llegué a pensar que trabajar con un filtro en la nariz sería suficiente pero al parecer no.

–¿Esos problemas con los materiales con los que trabaja podrían llevarla a tener que dejarlo?

–No, nada de eso va a conseguir pararme. Me paró en un principio porque no me sentía como muy bien. Yo soy una persona que nunca toma nada de medicamentos y , de repente, paso a tomarme nueve pastillas a la mañana y seis a la tarde-noche, todo te afecta porque esas pastillas intervienen dentro de tu cuerpo. Por eso te digo que me cansaba e incluso llegué a marearme un poco trabajando. Esas cosas que son buenas para lo que tengo pero afectan a otros aspectos.

–¿Qué espera de la exposición de Lalín en este momento tan delicado e su vida persona debido a esa dolencia?

–La exposición quedó bien. Si te soy sincera, pensé que no volvería a realizar una muestra de mis piezas. De verdad. Cuando yo enfermé tenía en marcha un par de exposiciones, sobre todo la de la iglesia de la Universidad. Esta es como si fuera mi resurrección porque pensé que no volvería a exponer. Esta muestra de Lalín me hace ilusión porque está en un sitio precioso como el Museo Ramón Aller, una casa muy bonita. Por eso esta exposición es ligera porque, aunque son piezas grandes, se adapta al precioso espacio en el que se va a contemplar.

–¿Cabría la posibilidad de repetir experiencia en otro lugar después del museo lalinense?

–De momento, esta exposición estará abierta al público hasta el mes de abril. Y, después, voy a empezar a hacer los trabajitos que había dejado pendientes y a ver qué pasa. Esta muestra me ayudará a superar todo lo que te conté porque ahora ya me estoy levantando.