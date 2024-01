Los ediles nacionalistas Xoán Reices y Vanesa Iglesias comparecieron ayer en la sede del BNG de A Estrada para informar públicamente de la reclamación administrativa que este grupo interpuso contra la aprobación del presupuesto municipal para 2024. Los concejales esgrimieron varios argumentos para justificar esta decisión, si bien pusieron el acento en que el déficit existente en los remanentes de Tesorería –1,7 millones de euros– no se produce, a su juicio, por no haber ingresado o reconocido como pendientes de ingreso las subvenciones ligadas a proyectos financiados con fondos europeos. “De ser así no se produciría un déficit sino una contratación ilegal y, por tanto, nula de pleno derecho”, sostienen.

Entiende el BNG que el déficit no se debe al impago de las subvenciones pendientes –más de 5 millones de euros, en mayor medida ligados a proyectos del IDAE–, como se recoge en el documento de la Alcaldía. “De no figurar como previsión de ingresos en el momento de la aprobación de los proyectos y como derecho reconocido en el momento de la contratación, no se podría contratar las obras por carecer de la financiación necesaria para hacer frente al gasto generado, lo que tendría que estar expresado en el anexo de inversiones con la denominación de la obra, partida correspondiente, importe y procedencia de la financiación”, sostuvo Reices. “De no ser así, la contratación es ilegal y nula de pleno derecho”, apostilló. El BNG estima que el déficit de Tesorería para gastos generales con el que se liquidó el ejercicio 2022 encuentra su explicación “en la mala gestión económica del gobierno”. Remarcan que los ingresos corrientes se incrementaron en los años 2020 y 2022 en 1.113.000 euros, mientras que los gastos corrientes subieron en 1.961.000, cerca de un millón de euros por encima de los ingresos. “El déficit se debe al incremento continuado de los gastos corrientes en relación con los ingresos, que el gobierno del PP no fue capaz de corregir”, concluye el Bloque. Por otro lado, los nacionalistas consideran que el plan de saneamiento financiero, a pesar del incremento del IBI, “no da como resultado la presentación de los presupuestos de 2024 con un superávit que permita amortizar los 1,7 millones de déficit en los remanentes en el plazo temporal planteado (ejercicios 2024 y 2026)”. Inciden en que la operación de Tesorería realizada por 3 millones de euros para este ejercicio no podrá realizarse si el Ministerio no realiza el ingreso de las subvenciones y lo demora hasta el 2026. El recurso al presupuesto municipal presentado por el BNG tendrá que ser llevado ahora a pleno. Xoán Reices se mostró consciente de que el PP puede, sencillamente, desoírlo, pero insistió en que el grupo municipal nacionalista entendía que era su “responsabilidad” presentar esta reclamación. Reices e Iglesias acompañaron la exposición del recurso con una batería de propuestas, que arranca con la elaboración de un plan de saneamiento financiero que aborde, principalmente, la reducción del gasto corriente en los capítulos 1 y 2 del presupuesto estradense. Así las cosas, el BNG propone la elaboración de un nuevo catálogo de puestos de trabajo que ajuste el cuadro de personal a la capacidad económica del Concello; la reducción del gasto en órganos de gobierno; realizar una auditoría de gestión de los servicios municipales; reducir la cantidad del préstamo de 4,5 millones al importe actualmente comprometido para rebajar la carta financiera; modificar los presupuestos para 2024 fijando un superávit que permita eliminar el déficit de tesorería en el plazo de tres años y dedicar el gasto en inversiones a “acciones que genere un aumento de los ingresos municipales. En este último apartado sugieren apertura de nuevas calles, obtención de suelo para viviendas sociales o la propia ampliación del polígono industrial.