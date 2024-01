Anzo, parroquia agraria e señorial entre O Carrio e o Deza

Enmarcada polos regatos de San Cristovo ou Faquinas e o de Portorreimouro tamén chamado de Busto, que teñen as súas fontes na Serra do Carrio e aquí funden no Deza, a parroquia de San Xoán de Anzo é un prototipo de comunidade rural con excelentes posibilidades para o desenvolvemento agrario. Con auga abundante, boa terra e 135 habitantes censados, non puido evitala perda de case outros tantos dende primeiros deste século. En 1950 andaba polos 377, repartidos nos lugares de Agrazán, Barrio, Carradela, Castro de Anzo, A Costa , O Cruceiro, Eirixe, As Nogueiras , O Outeiro, Reibó, Sisto e Vilacrespo. A concentración parcelaria está a mudar a fisionomía tradicional desta parroquia lalinense, ao igual que tempos atrás o trazado do TAV que atravesa as súas terras.

A parroquia, xunto coa lindeira de San Facundo de Busto, á que lle dedicaremos outra reportaxe axiña, correrá este ano coa organización da XXIV Matanza Tradicional do Porco da Feira do Cocido de Lalín, a celebrar o vindeiro 21 do presente mes na casa grande de Golmar.

Anzo ten unha xoia inapreciable na súa igrexa románica, unha das que na comarca conserva máis elementos da súa estrutura primitiva do século XII e da que se teñen ocupado os máis importantes estudosos da arte románica de Galicia e mesmo nós en varias publicacións. Nela destacan a ábsida rectangular coa súa fiestra, a cruz antefixa, o arco triunfal de dobre arquivolta interior sobre columnas con fermosos capiteis e a porta lateral de dobre arquivolta cun rústico tímpano adornado con rosetas. Ao ser ampliada pola fronte, a fachada e mais o campanario son barrocos, e foron reaproveitadas varias pezas como un crismón ou un par de canzorros na nova estrutrura e un anaco de columna no valado do adro.

No lugar do Cruceiro existe unha capela de considerables dimensións dedicada á Virxe da Mercé, na que se celebra unha concorrida romaría anual da que temos publicado pormenores en varias ocasións. É un bo exemplar do neoclásico no que destaca o seu airoso campanario e no valado do adro hai unha interesante lauda sepulcral da que o historiador, mestre e pedagogo lucense, Ramón Salgado Toimil dou conta no seu libro Santuarios Gallegos: El Corpiño, publicado no ano 1929. Neste texto, ao tratar da capela do Cruceiro e a súa relación célebre santuario, menciona una piedra tumular que se hallaba cubriendo la mesa del altar de la anterior capilla de las Mercedes del mismo Anzo, describíndoa con certo detalle: Tiene esta piedra tumular una inscrición en latín, con abreviaturas y caracteres correspondientes a la época, que, entre otras cosas dice: Aquí descansa el fámulo de Dios Senorino, presbítero y confesor penitente, que murió el día cuatro de las nonas de Mayo, era milésima cuadragésima cuarta. Pertenece por tanto, ésta lápida sepulcral al año 1006. Case ao tempo que Salgado Toimil, estiveron na capela os membros do Seminario Estudos Galegos, que a debuxaron, ao igual ca un sartego que gardaba un veciño, que ben puidera vir da desaparecida capela da Santa Tegra.

Agro do Sisto

No chamado Agro do Sisto estivo a antiga igrexa e unha residencia monacal coa advocación de Santa Engracia, de onde foi levada para o actual emprazamento. Unha lauda altomedieval con inscrición localizámola alí hai dous anos, en terreos da casa de Noguerol, que axiña pasou a ser gardada polos propietarios desta morada señorial, e dous sartegos antropomorfos que aínda poden ollarse no lugar de Sisto.

Na arquitectura relixiosa da parroquia cómpre referir o ben labrado cruceiro no camiño que leva o lugar de Outeiro, con imaxes de Cristo e a Virxe, e un grande capitel con ornamentación foliada.

Torre medieval e castro arrasados

Nada queda da torre fortaleza medieval dos Moure, derrubada ata os alicerces no século XIV, a non ser as referencias nos vellos documentos e as testemuñas que recollemos da súa existencia. Estaba nun cotarelo rochoso a orelas do regato de Portorreimouro, que aquí forma tres belas fervenzas, abaixo da carballeira de Agrazán, en terreos da casa de Noguerol, xa no lindeiro coa parroquia de Santa Baia de Losón, onde o camiño -que agora é un dos Roteiros de Lalín- salva o regato por varias pontellas.

O castelo, segundo contan os veciños e publicamos nós tempo atrás, debeu ser unha pequena torre cadrada, desfeita e levada pedra a pedra, facendo de canteira para casas de Anzo. Os veciños coñecen o lugar como o Castelo, e falan dos tesouros que nel se atoparon: unha antiga diadema de ouro e duascentas moedas cadradas de bronce do século XVIII, que foron vendidas a un coleccionista, segundo puidemos saber.

Referente ao castelo, o historiador chantadino Avelino Seijas Vázquez publicou un artigo no ano 1958, que foi recollido polo investigador lalinense César Gómez Buxán na monografía Casa dos Moure de Barrio (Anzo, Lalín) publicado no Lucensia nº 39 de 2009. Nel sinálase: En la segunda mitad del siglo XIV llegó Fernán de Moure a las tierras de Chantada buscando protección del turbulento caballero Vasco Gomez das Seixas, para ampararse tras la vieja torre de los Moure, contra las malquerencias de Don Juan García Manrique, arzobispo de Compostela y canciller mayor de estos reinos, que le había tomado y hecho demoler su primitivo solar, el castillo torre del Rey Moro en las comarcas de Deza”.

Semellante sorte á da torre correu o castro local, situado preto do lugar que leva o nome do enclave prehistórico, moi alterado por diversas construcións hai cincuenta anos e arrasado en boa parte polos labores agrícolas. Desde o castro óllanse outros castros da contorna e unha ampla panorámica das terras que se estenden ata os lindeiros da comarca pola Serra do Candán, o Chamor, a Rocha, o Carrio e o Pico Sacro, camiño de Santiago. Tamén desapareceron varias mámoas que os veciños máis vellos aínda puideron ver.

Barrio, Golmar e Noguerol

Do seu poderío económico en tempos pasados, conserva Anzo a fermosa estrutura de vellas casas grandes e fidalgas que un día foron ricas e podentes. A chamada casa de Golmar, que este ano vai ser o escenario da Matanza Tradicional da Feira do Cocido de Lalín –á que lle habemos dedicar unha máis ampla reportaxe proximamente–, é unha casa grande de mediados do século XIX, mercada hai corenta anos pola familia lalinense Cortizo Méijome aos herdeiros dos Golmar, con grande cheminea barroca, coa correspondente lareira de columnas, e amplo saído, no que destaca un bo exemplar de oliveira e varios breixos centenarios, un antigo hórreo de cinco claros e o pombal, signos externos da familia fidalga, aínda que carece de escudo; si o ten a Casa de Barrio, fundación dos Taboada no século XIV, con armas dos López de Lemos, Varela e Taboada, na que destaca unha grande solaina barroca, con fermosa escaleira e balaústres, restaurado todo o conxunto polos seus actuais propietarios, a familia de comerciantes Guerra de Lalín.

Tamén é interesante a casa de Noguerol, no Sisto, que pertenceu ao que fora avogado e alcalde de Lalín a mediados do século XX, Manuel López Noguerol, que luce un escudo con armas dos López de Lemos, Varela e Taboada. A casa grande é agora centro dunha destacada explotación gandeira de vacún.

Outra casa de certa antigüidade, aínda que moi reformada, é a de Crespo Vilariño, nas Nogueiras, con balcón de grandes canzorros e un hórreo de catro claros na eira; e tamén foi notable a casa grande de Agrazán, no lugar deste nome, un dos primeiros núcleos que ficou deshabitado na comarca dezá.

Tres antigas casas dos Moure

Os Moure, que foron donos da torre fortaleza en Anzo como xa referimos, tiveron tres casas na parroquia. A máis importante delas foi a casa solar de Barrio, preto do pazo fidalgo deste lugar de Anzo, que, reformada e ampliada, chega aos nosos días. Desta familia Moure de Barrio publicou un amplo e ben documentado traballo que xa citamos, o prezado amigo César Gómez Buxán. No lintel do portalón de entrada da casa, que foi reformada en tempos recentes pola familia González Brea, pode verse unha inscrición que di: Esta obra seizo por D. Manuel Moure. Año de 1807. No saído ten un vello hórreo de tres claros con curiosos gravados e unha orixinal fonte lavadoiro privada. Ao rehabilitar e ampliar esta casa, os propietarios atoparon un pequeno tesouro de moedas de prata de Fernando VII, gardadas nunha bolsa de coiro que algún seu devanceiro agochou nas paredes. A casa tivo cregos entre os seus moradores, segundo a antiga documentación que conserva con rigor a familia propietaria.

Estes Moure emparentaron cos López Vales do lugar de Castro desta parroquia, cuxa casa presenta unha longa inscrición de principios do século XVIII na fachada, que malia o seu desgaste, grazas a unha fotogrametría que lle fixo o amigo Álex Negreira, puidemos ler nunha primeira liña e con letras de maior tamaño: ... Año de 1791 Año…, e noutra inferior que semella máis antiga: ... 1760 Bastián López el año…. A casa ocuparía o lugar dunha moi anterior refeita, na que o noso colaborador Pablo Baldonedo atopou varios marabedís do século XVI. Desta familia dos Moure descende o ilustre escultor galego, Francisco de Moure (Santiago de Compostela,.1576-Monforte de Lemos, 1636), que fixo espléndidos retablos, coros e esculturas en catedrais e igrexas de Galicia, oficio no que continuaría un seu fillo co mesmo nome e semellante sona.

Unha terceira casa fidalga, aínda que carece de escudo de armas, é a de Moure, no lugar do Outeiro, un bo casal con cheminea barroca, amplo portalón de acceso e cun alto muro pechando a propiedade, na que destaca un grande pombal esgrafiado.

Arquitectura popular

Mostras da arquitectura popular son os numerosos hórreos espallados pola parroquia, os maiores de ata catro claros, algúns antigos e con curiosos remates. Chama a atención a existencia de tres bos exemplares de pombal preto das casas señoriais de Barrio, Outeiro e Golmar, aínda ben conservados polos seus propietarios. Peor sorte correron os muíños, agora en ruínas, que movían o río Deza e os seus afluentes, os regatos de Busto, San Cristovo ou Faquinitas, que teñen as súas fontes na Serra do Carrio e serven de lindes da parroquia coas de Losón e Madriñán. Décadas atrás unha barcaza pasaba os veciños e a facenda dunha a outra banda, sendo tamén usada polos romeiros que ían cara ao Corpiño e os feirantes para as feiras de Silleda e Vila de Cruces.

Para rematar, cómpre sinalar que Anzo celebra festas do patrón San Xoán e da Ascensión na igrexa parroquial e na capela da Mercé, do lugar de Cruceiro. A parroquia conta cun amplo campo da festa no lugar da Costa, onde tamén radican o centro social e un parque infantil.